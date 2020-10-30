影／朝野萊豬爭議解不開 國民黨團第5度杯葛蘇貞昌報告
影／朝野萊豬爭議解不開 國民黨團第5度杯葛蘇貞昌報告
記者吳承翰、葉政勳/台北報導
calendar_today2020-10-30 09:55:05｜update2020-10-30 12:31:29
立法院今（30）日邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但朝野間對於含有瘦肉精美豬爭議始終未解，國民黨團再度發動甲級動員、杯葛議事。包含此次杯葛，國民黨團在這會期已是第5次針對瘦肉精美豬議題拒絕讓蘇貞昌上台。
國民黨立委不滿蘇貞昌始終不為政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉。第二會期的院會，國民黨團放行所有預算案，只要議程安排預算審查、質詢、表決，國民黨團都讓議事正常進行，僅針對蘇貞昌杯葛，蘇在9月22日、10月13日、16日、20日，4度前往立法院進行施政報告並備質詢都無法上台報告，已打破歷任閣揆最晚上台報告的歷史紀錄。上午8點，國民黨團召開黨團大會，並於9點前進入議場。由於已經連續杯葛多次，藍委們駕輕就熟，快速擺放好珍珠板、人形立牌及美豬模型後，有的坐在自己的位子、也有人坐官員席用手機，其他人則各自圍成幾圈開始聊天，相對於前幾次杯葛時藍委們神情較為緊繃、肅殺，今日氣氛則緩和不少。
至於何時才願意放行讓蘇貞昌上台？國民黨團書記長林奕華表示，在野黨也希望讓蘇貞昌上台，但政府在瘦肉精美豬議題上行政程序違法，甚至連在野黨立委想修法，做好源頭管理，都遭到執政黨立委們集體封殺，「蘇貞昌應該道歉、回應民意，才有讓他上台的理由」。
對於國民黨團5度杯葛，蘇貞昌上午在進入議場前受訪時說，國民黨立委現在這樣鬧，他覺得很無厘頭，而且國民黨的立委領人民高薪，卻不做事、只會霸佔主席台，而且也妨害了其他黨的立委行使職權，又妨害了人民知的權利，這實在是很對不起人民。