聯合婚禮首批「同婚」新人亮相　陸軍：一視同仁給予祝福

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此次主辦單位特別針對參與婚禮的新人剪輯完成婚紗影片合集，透過國防文宣車的300吋LED大螢幕強力播放，與現場來賓分享他們的幸福與喜悅。而會場外，也安排展示八輪甲車、特戰突擊車、雷霆2000多管火箭車、多功能工兵車、復仇者飛彈車及拖式飛彈車等6類6項現役裝備，讓應邀出席的眷屬，進一步了解陸軍的堅實。
為分享新人的喜悅，此次婚禮活動前，本軍臉書特別辦理新人網路票選活動，共計有近1萬3千餘位粉絲朋友留言按讚。同婚伴侶王翊少校伉儷摘下「最佳新人獎」，王翊與孟酉玫(職業為瑜珈老師)2015年於臉書社團認識後，進而交往同居，隔年王翊於孟酉玫生日上向她求婚，同婚專法立院三讀通過後2020年登記結婚。王翊帶彩虹旗參加聯合婚禮，她在會後受訪表示，期待更多人看見同志就像異性戀一樣是日常的，她們交往半年多就決定結婚。王翊說:「看見對的人就要把握。」
陳瑩宣與李沴稹是大學同學，認識2年後決定從朋友變成戀人，身為國軍婚禮第一批同婚新人，她們感到開心，希望以後國軍同婚典禮有更多同志新人能站出來。陳瑩宣表示，在部隊中都是公開同志身分，軍中非常開明，沒有受到任何阻礙。
陸軍司令部政戰主任楊安受訪表示，立院於去年5月17日三讀通過同婚專法，本部配合國家政策，今年聯合婚禮仍依我國法律規定，凡能於本年度內完成結婚登記之陸階志願役官士兵均可報名參加。本次聯合婚禮參加新人計188對，其中包含兩隊同婚新人，本部態度均一視同仁，給予每隊新人最誠摯的祝福，同時也代表國軍的立場是開明、進步的。
陸軍司令部表示，今年聯合婚禮以「愛你愛妳、永結同心」為主題，以簡單隆重儀程進行並為新人福證，期勉所有同仁能以「忠誠」的精神，恪守愛家承諾，忠於家庭、忠於伴侶，用心經營，攜手共度未來，也鼓勵今日與會的新人要共同為創造宇宙繼起之生命而努力，明年順利達成「增產報國」的使命，成為國家建設發展的寶貴力量。