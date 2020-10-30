NBA／綠軍想補強禁區 傳將試圖交易來爵士明星中鋒
NBA／綠軍想補強禁區 傳將試圖交易來爵士明星中鋒
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-30 10:18:43
波士頓塞爾提克今年在東區決賽敗給邁阿密熱火，其中在5號位上壓制不了Bam Adebayo成為他們最終輸掉系列賽的主因。因此今年季後有傳聞指出他們想要交易來爵士中鋒Rudy Gobert，來進一步增強禁區實力。
塞爾提克擁有Jayson Tatum、Jaylen Brown、Gordon Hayward等出色鋒線，在打小球陣容時面對其他球隊往往具有相當大的優勢，這也讓他們今年季後賽在次輪擊敗實力堅強的衛冕軍暴龍。但是中鋒位置始終是他們比較弱的一點，如果要打比較矮小的陣容時，無論是Daniel Theis或Enes Kanter都不是理想的人選，在本屆東決面對熱火時，兩人不斷被Adebayo打點，成為球隊的破口。
今年季後，綠軍準備進行補強，而目標就鎖定在兩屆年度最佳防守球員Gobert身上，他上一季例行賽場均15.1分、13.5和2阻攻，攻守兩端都相當出色。然而Gobert是一名傳統的5號位，這和塞爾提克自由、靈活性高的球風似乎並不太相符。而且要交來這位明星中鋒，恐怕也得付出昂貴的籌碼做為代價，目前看起來並非好的選擇。