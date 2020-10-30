長榮女大生遇害！女崩潰「我差點被抓走」：手臂像同一人

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豈料，台南歸仁警方28日獲報後成立專案小組，追查後在台鐵便道下發現鍾女的鞋子，懷疑遭人強行擄走，調閱監視器後發現一輛可疑自小客車，請示檢察官聲請拘票後，於29日逮捕梁姓男子。而警方在梁男車上發現血跡，並起獲一袋裝滿內衣褲的袋子，梁男偵訊時否認犯行，辯稱女學生被他嚇跑，最後警方突破心防，梁男才坦承用麻繩勒斃鍾女。同時，警方也在高雄阿蓮的山溝內發現女大生遺體，全身上下僅剩內褲，且脖子上仍套著麻繩。
梁姓嫌犯供稱與被害鍾女素不相識，當晚看見落單的鍾女路過時，持麻繩從後方上前勒住其脖子拖回車上，疑用力過猛導致鍾女失去呼吸心跳，不過案情還有待釐清。
此外，今凌晨1時許，一名同為長榮大學的女學生在《Dcard》發文透露「我是上一位差點被抓走的女生！」她在9月30日曾表示，一個人走在橋下準備回租屋處時，一名身上有菸味、體型略胖的男子從背後摀住她的鼻子和臉，她嚇得放聲尖叫，對方才急忙跑回車上，懷疑是遇到同一名嫌犯。
女大生指出「但是當天路燈太黑，我除了感覺到菸味，和他手臂是肉的，其他真的看不清楚」，歹徒最後背對她逃跑，當下沒有看到臉，也不能確定對方車輛的顏色。最後呼籲廣大網友「大家之後如果走那條路，還是要結伴同行，如果只有一人，建議還是走外面大馬路，我現在看到新聞覺得很可怕，因為上一個發生事情的是我，除了路燈問題，如果學校或里長市長他們有辦法的話，最好還是兩邊出入口、中間段也最好加監視器。」（編輯：賴詠璿）
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