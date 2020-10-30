27歲是老妹？斯亞替女性發聲　嘆社會標準「很嚴苛」

27歲的藝人斯亞先前是「黑澀會美眉」的一員，出道多年的她，活潑外向的個性深受觀眾喜愛，也時常在節目上展現精湛的舞技，還曾主演電影《舞力四射》。斯亞昨（29）日突然發出長文，透露自己被說「老妹」、大嬸，讓她感嘆這個社會對女性的標準很嚴苛。

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「會有人說一個27歲的男生老男人嗎？或是阿伯？所以意思是從27歲以後的，全都是老女人？」斯亞無法接受努力保養、維持良好容貌的女性們被說整型，坦言很多人花在保養品上的錢，真的是她們1到2個月的薪水，也替所有愛漂亮的女生發聲：「每年一段時間妝容的改變、越來越知道自己適合什麼樣子的妝扮，這麼努力不就是為了保持年輕的樣貌、變的更好嗎？不就是為了延緩衰老速度跟肌膚的問題，還有因為愛美所以這麼努力嗎？」

「你可以不努力，但不代表所有的人都要跟你一樣選擇不努力」，斯亞認為大家眼中所看到的美好事物，都是其日積月累的努力，不管是容貌、心智或是眼神，任何的一切都會改變，而長了1歲被說變了，是再也正常不過的事情。





斯亞最後也替世界上的所有女生們打氣，「社會用年齡拴住我們，但我們可以不拴住自己」，貼文曝光後引發許多共鳴：「不被年齡所侷限，無論什麼時候，活在當下就是最好的自己」、「那潛意識裡的偏見根本沒有一絲絲的善意，以年齡來計算一個女人的存在價值，這其實是一件很悲哀的事情」、「女人最有魅力的氣質與內涵，剛好就是時間帶給我們的」。（編輯：侯家瑜）

▲斯亞認為大家眼中所看到的美好事物，都是日積月累的努力。（圖／斯亞IG）