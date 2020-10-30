芭芭拉史翠珊再褒台灣防疫　肯定小英「有真正領導能力」

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芭芭拉史翠珊寫道：「台灣，一個人口將近2400萬的國家，只有7例新冠肺炎確診死亡！這就是真正的領導能力，就如令人讚嘆的台灣女總統蔡英文。」
約過15分鐘後，芭芭拉史翠珊再次發文，她附上一篇台媒的英文報導說：「還有，這篇4月的文章指出，蔡英文說她『非常樂意』與全世界分享台灣的防疫經驗...川普不願意接受女性總統的建議嗎？」
芭芭拉史翠珊今年4月5日在推特大讚台灣防疫，當時她表示：「儘管距離中國大陸只約100英里，還與武漢之間有例行直航班機，但台灣已成功挺過新冠狀病毒大流行的嚴峻時刻。台灣目前只有5例死亡和不到350例的確診，大多數學校及企業都還正常運作。」
據約翰霍普斯金大學（Johns Hopkins University）統計，美國至今確診人數已達887萬人，死亡22萬7千多人，位居全球第一。（編輯：楊穎軒）
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