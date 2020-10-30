芭芭拉史翠珊再褒台灣防疫　肯定小英「有真正領導能力」

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芭芭拉史翠珊再褒台灣防疫　肯定小英「有真正領導能力」

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-10-30 10:57:37｜update2020-10-30 11:00:43

▲芭芭拉史翠珊（左圖）直言台灣防疫成功，總統蔡英文功不可沒。（圖／美聯社、蔡英文IG）
▲芭芭拉史翠珊（左圖）直言台灣防疫成功，總統蔡英文功不可沒。（圖／美聯社、蔡英文IG）
78歲美國傳奇天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）繼4月公開稱讚台灣防疫措施，24日再度於推特發文肯定我國抗疫有成，且這次直接點名總統蔡英文，誇她具備「真正的領導能力」。
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▲▼史翠珊特別引用王智弘副教授的談話。（圖／美聯社＆芭芭拉史翠珊推特）
▲▼國寶級歌后芭芭拉史翠珊身兼演員、導演身分，曾拿下2座奧斯卡金像獎，2015年獲當時美國總統歐巴馬頒發象徵美國平民最高榮譽總統自由勳章。（圖／美聯社、芭芭拉史翠珊推特）
▲▼國寶級歌后芭芭拉史翠珊身兼演員、導演身分，曾拿下2座奧斯卡金像獎，2015年獲當時美國總統歐巴馬頒發象徵美國平民最高榮譽的總統自由勳章。（圖／美聯社、芭芭拉史翠珊推特）
芭芭拉史翠珊寫道：「台灣，一個人口將近2400萬的國家，只有7例新冠肺炎確診死亡！這就是真正的領導能力，就如令人讚嘆的台灣女總統蔡英文。」
約過15分鐘後，芭芭拉史翠珊再次發文，她附上一篇台媒的英文報導說：「還有，這篇4月的文章指出，蔡英文說她『非常樂意』與全世界分享台灣的防疫經驗...川普不願意接受女性總統的建議嗎？」

芭芭拉史翠珊今年4月5日在推特大讚台灣防疫，當時她表示：「儘管距離中國大陸只約100英里，還與武漢之間有例行直航班機，但台灣已成功挺過新冠狀病毒大流行的嚴峻時刻。台灣目前只有5例死亡和不到350例的確診，大多數學校及企業都還正常運作。」

據約翰霍普斯金大學（Johns Hopkins University）統計，美國至今確診人數已達887萬人，死亡22萬7千多人，位居全球第一。（編輯：楊穎軒）
▲芭芭拉史翠珊連發2篇文盛讚台灣防疫。（圖／芭芭拉史翠珊推特）
▲芭芭拉史翠珊連發2篇文盛讚台灣防疫。（圖／芭芭拉史翠珊推特）
▲芭芭拉史翠珊連發2篇文盛讚台灣防疫。（圖／芭芭拉史翠珊推特）
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