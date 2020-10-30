做什麼？衛星圖顯示中國擴建西藏機場 離印度僅160公里
做什麼？衛星圖顯示中國擴建西藏機場 離印度僅160公里
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-30 11:02:12
中國與印度自從5月爆發邊境衝突後，過去數月關係一直相當緊張，雙方都對主權問題寸步不讓，有外媒近日報導稱，衛星圖像顯示，中國疑似在西藏進行戰略相關的機場擴建工作，距離印度邊境邦省僅 160 公里。
《歐亞時報》（ The EurAsian Times ）引用推特帳號「 @detresfa_ 」的用戶衛星圖表示，位於西藏的昌都邦達機場（ Chamdo Bangda Airport ） 6 月開始翻修，當時距離加勒萬河谷（ Galwan Valley ）爆發衝突不久，中方選在此時整理距離印度阿魯納查邦（ Arunachal Pradesh ）只有 160 公里遠的機場，很可能是出於戰略考量，想在中印實際控制線地區（ LAC ）獲得更多實戰優勢，是經過精心策劃的行動。該用戶聲稱，除了停機坪和跑道，機場北部還有一些疑似軍用的建築物，雖然還不清楚昌都邦達機場擴建、整修的目的，但未來不排除會有其他發展。
報導並指出，昌都邦達機場位於西藏昌都市八宿縣邦達草原，海拔 4334 公尺，是全球海拔高度第二、中國第二高的民用機場，擁有世界最長的民用飛行跑道，分別長達 5500 公尺和 4500 公尺，以應付高海拔地區飛機起降不易的問題。報導還引述印度的中國專家唐書偉（ Kalpit A Mankikar ）聲明，據傳中方已在阿魯納查邦的阿薩菲拉（ Asaphila ）、圖亭軸線（ Tuting axis ）、強齋（ Chang Tze ）和魚尾第二區（ Fishtail-2 ）等地的中國側部署解放軍部隊，隨著中國軍隊離印度領土越近，更多的侵略行動也可能隨之而來。