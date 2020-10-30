高速公路旁的聖誕遊樂園！為罕病童實現願望清單

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錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬表示，今年清水服務區的「聖誕遊樂園」裝置藝術，藉由圖像拼湊孩子們的笑臉為主題，打造大型聖誕心願互動裝置，讓參觀者思考愛是什麼形狀、幸福又是什麼顏色，希望透過擁抱的感受傳遞有溫暖的愛，帶動更多人成為捐贈者，成為孩子的聖誕老人，一起實現孩子聖誕夢想。
青年藝術家李佳芸則說，「聖誕遊樂園」有三個不同的裝置，從懸吊的大型裝置「幸福表情」，到地面與罕病病友一起創作的迷你藝廊，現場還有擁抱微笑聖誕樹，象徵擁抱病童，讓世人對罕見疾病兒童不再投以異樣的眼光。只要用心聆聽，擁抱了解需求，就能帶給彼此快樂幸福，希望號召更多人參與，盡快達成目標募集完成。
李淑芬說明，今年和罕病基金會合作公益計劃，發現罕病兒童和一般小朋友的聖誕心願很不同，像是有人要的是尿片，因為尿片是家中很大的支出，而募集的禮物最終也會透過全台250位錠嵂保險經紀人成為「錠嵂聖誕快遞天使」志工，親手轉交禮物到被捐贈者。
罕病病友基金會創辦人陳莉茵表示，關懷與被關懷是互相的，霍金曾講過「宇宙是無數點集合而成，每個人都是宇宙的中心點。」我們每個人總有一天都會變成被關懷者，終極關懷就是人類的意義所在。罕見疾病關懷涵蓋所有障別，包括像峻翔看不見的代謝異常的障礙，大部分都是遺傳問題，感謝錠嵂、新東陽、善心人士捐聖誕禮物，他們的關懷會變成世界的中心點。
認領活動時間於10月29日至12月10日截止，除了實體的藝術裝置， 禮物認領將在網路上募集，民眾上募集活動官方網頁「聽見孩子的聖誕心願」，透過該網站可以看見孩子畫下的心願、聽見孩子的聲音，由認領人認領想要實現罕病孩童的聖誕心願。