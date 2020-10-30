飛官殉職第一時間罵政府？呂秋遠：這個國家很詭異
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-30 11:10:35
空軍F-5E單座型戰機昨（29）日墜落於東部外海，機上飛官朱冠甍上尉英勇殉職。不幸意外讓國人同感惋惜，但外界的後續反應卻頗有分歧，國民黨前立委張顯耀認為是民進黨堅持國機國造的「人禍」、民進黨桃園市議員王浩宇則認為是前總統馬英九「連個教練機採購都無法確定」所害。對此，網紅律師呂秋遠感慨，「這個國家很詭異」，並強調唯一能為殉職飛官做的事就是「盡一切力量，保護我的家、我的民主、我的自由」。
呂秋遠今日在臉書發文表示，「這個國家很詭異。有些人認為美國沒有義務保護台灣，也不會想要保護台灣，卻認為買武器是浪費錢，這些錢可以給多少兒童提供營養午餐。有些人想要保有罵總統、行政院長、所有政治人物的自由，卻認為中國如果上岸，我們直接投降，不需要為了自由而作戰。有些人認為中華民國值得保護，卻對於人民解放軍越過海峽中線，宣稱沒有中線。」呂秋遠指出，「有些人認為中國戰機屢次犯台，是台灣挑釁的結果，卻對於台灣飛行員疲於奔命、保家衛國嗤之以鼻。有些人對於向美國買武器，認為是軍備競賽，破壞和平的作法，卻對中國大肆擴張軍備預算，視若無睹。當戰機墜機、駕駛殉職，這些人第一時間還是罵政府，罵武器老舊，而這些人，與反對武器更新、主張犯台投降的人，卻也還是同一批人。」
呂秋遠感慨，「這個國家很詭異，因為有很大一部份人，急著要把這個國家，賣給另一個國家。而且還不能批評，講了就會被虧『又要說我們沒有儲存台灣價值』？『你們都是1450』！願因公殉職的飛行員安息，我唯一能為他做的事，就是盡一切力量，保護我的家、我的民主、我的自由」。
針對飛機墜海意外，國防部昨日舉行臨時記者會，說明事故發生經過。F-5E戰機從志航基地起飛後，飛行員曾回報右發動機故障，於基地北方1哩處彈射跳傘，搜救直升機救起落海飛行員時已無意識。詳細肇因已送飛機失事調查小組調查，空軍也已下令F-5機隊全面停飛實施特檢。（編輯：倪浩軒）