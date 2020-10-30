吃飯AA制的都渣男？他「一番話」全戰翻：女生只想賺一餐

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原PO接著指出，這種女生當哪天你沒錢請不了她了，就算在一起了，她也只會說「你是不是不愛我了？我以前要什麼你都給」，最後還是分手收場。甚至有女生就說「我就找有錢的男生啊！」原PO苦笑「那妳就慢慢找吧，我就不知道台灣有多少有錢男生了，對方的選擇也很多，希望可以選上妳吼！」
貼文一出，隨即引發網友兩派論戰，紛紛回應「我認為還沒結婚，AA我真的覺得還好，結婚後有了孩子，你再跟我說AA，再來網上跟我說AA後還是很幸福，打死我都不信」、「如果有孩子了還AA嗎？」「會計較AA的男生，交往很少長久的」。
不過，也有網友表示「看人啦！我有男生朋友堅持不讓女生出錢的，一句話，合得來就合」、「真的不知道，誰出錢到底有什麼好討論」、「互相嘍，每個人對金錢觀不同，如果真的如此在意男生要不要付錢，找個對妳大方又有錢的男人不就好了」、「比較喜歡默契型的，例如這次我出，下次她出」。
原PO最後補充「對了！我相信會開始有女生砲我是不是沒女朋友，有喔！而且我女朋友從跟我在一起到現在，我們吃飯永遠各付各的，當然互相送禮物那就不一樣了」，強調與女友兩人感情很穩定、論及婚嫁，要各位女網友不用替他擔心。（編輯：賴詠璿）