馬英九痛罵民進黨無恥「不是有一點！是很可惡」
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-30 11:24:01
前總統馬英九29日晚間出席國民黨台南市黨部募款餐會，席間痛批三次民進黨政府「無恥、可惡」，馬英九今天(30)出席台北市道教活動時受訪表示，「（民進黨政府）不是有一點可惡，是很可惡」。
馬英九說，「不是有一點可惡，是很可惡！全世界197個國家，有161國不用化學品，占比例81%，為什麼我們還要用？明明美國沒有瘦肉精的豬肉已經能進口了，把這個增加就好，我主張『歡迎美豬，反對萊豬』，這才是正確的作法」。至於中央勒令全國縣市政府修改食安自治條例不能反萊豬，馬英九強調「根據憲法，地方能夠自治，中央不能把這個權利拿掉，尤其是攸關人民健康的時候，地方政府有確保人民健康的原則」。
記者追問「民進黨反駁無恥指控，指你在美豬問題上昨是今非？」馬英九說，「我們那時沒有開放美豬（萊豬）啊，八年前，我們開放三十個月齡以下的美牛，那時沒有開放美豬，尤其是排除內臟，這很清楚 ，沒有變」。
記者再問「NCC聽證會是否不公正？」馬英九回答「這個顯然在程序上有嚴重的違法、違憲，應該徹底檢討，怎麼會用這種方法剝奪新聞台的存在？這是違反民主原則的」。記者續問「民進黨也說，F-5E戰機墜毀，你要負責，因為你八年任內沒有專心研發戰機」，馬英九聽後覺得不可思議，「調查報告出來了沒有？這什麼邏輯？」