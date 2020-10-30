名家論壇》黃創夏／ 中國尚未通過太空考驗之「成年禮」

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最諷刺的就在此，當時，正是越戰打得最火熱的時候，不但是把七百五十萬噸的傳統炸藥往越南的田野送，當時，在《惡靈古堡》電影中「保護傘公司」原型的「孟山都」協助下，美國更是大量的傾倒「落葉劑」，造成如今越南還有以數十萬，甚至上百萬的受害者與畸形兒。
只有在毫無生命的月球上，美國人才是「和平」，不會造成對生靈的傷害？
所以，太空研究權威與普立茲獎得主，被視為是上世紀最重要的科普作家之一的卡爾‧沙岡( Carl Sagan )特別把尼克森的那個委託阿姆斯壯帶到月球上的小版章，說是「在那歷史的時代中，最有諷刺性的象徵」！
卡爾‧沙岡曾說，美國航太總署計算過，要把一個物體從地表上送到地球上空衛星軌道，需要同樣重量的黃金，也就是說，把一枝鋼筆送到地球上空繞著地球跑，就需要花掉同樣大小的黃金。
如此昂貴，為什麼過去的美國、蘇聯，現在的日本、中國、甚至印度都樂此不疲？
卡爾‧沙岡說得很明白，當時航太總署內部都說是「政治手腕」。
宣示要發動「阿波羅計畫」的約翰‧甘迺迪總統的科學顧問傑羅姆‧威生納( Jerome Wiesner )就告訴卡爾‧沙岡說，當時在甘迺迪要發表登月計畫的「國是演說」時就有一個協議。
這個協議就是：「絕口不能提登月計畫的目的是科學研究」！
人類有史以來最龐大的科學計畫，科學研究竟不能是目的！目的是甚麼？
傑羅姆告訴卡爾‧沙岡說是「國家的活力」！
把人送到太空或月球，都需要強大而可靠的火箭，這些火箭也可以用到核子戰爭當中，可以把人送到月球去，也就可以把原子彈送到地球上的任何一個地方，而且太空船這樣幾十倍音速飛行下的遙控和遙距通訊能力、距離地球數百萬公里之外的遠端操縱能力，都是最尖端的「戰指通勤」國防實力的終極表現！
這樣的「國家活力」才有說服力，美國國會才願意給錢，要是說「科學研究」，別想要錢！
說穿了，正如卡爾‧沙岡所說的，登月就是大國的「成年禮」！為了這個「成年禮」，當時的美國網羅了全世界當時將近三分之二的理工科博碩士，四十萬名最頂尖的數理專家，以十年紮紮實實的基礎研究到設法打造前所未有的飛行器，累積出美國從此遙遙領先全世界的高科技霸主地位。
太空計畫結束了，技術流向民間、IC晶片、電子計算機、尿布、材料科學、遠距通訊、甚至連滑鼠和網際網路，都是那一次偉大計劃的遺緒，美國從此成為科技巨人。
難怪，現在的中國也開始積極展開他們的「航天事業」。
然而，中國和美國人不同的是，美國是從頭到尾，紮紮實實進行最基礎的研究，中國這些年暴富，暴發戶心態只有偷、買、和大內宣。
所以2020這一年之內，當中美貿易大戰之下，晶片供應不穩定、關鍵零件拿不著‧‧‧共產黨的長征火箭屢屢出事、東風飛彈試射甚至鬧出拿2016年的老照片充數，甚至沒打到南海而落在兩廣一帶山區，落得「東風無力百發殘」之譏、還有「C919」號稱要和波音與空中巴士分庭抗禮的傳說，目前變成被傳誦的笑話。
正因為太空事業不但貴，更需要紮實的基礎科學持續地投入，奉勸共產黨的那些沒啥學問的政治領導人，千萬不要以為甚麼事都可以「大躍進」，老是鬧理髮店也開半導體廠笑話的國度，以為用錢砸就有的心態，永遠都不可能有紮實成果。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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