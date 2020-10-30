梁云菲「性愛片被私藏」　閨密嫁她舊愛：我在雲端看到妳

「國光女神」梁云菲外表美豔、身材火辣，熱衷於自由潛水、爬山等戶外活動的她，社群版面上總是少不了清涼又陽光的美照，近來她在節目《新聞挖挖哇》上透露，曾被一任男友偷拍性愛片，自己還被蒙在鼓裡，最後還是透過對方當時的未婚妻親手刪除影片，此事才告一段落。
梁云菲透露曾在某次跑趴結束後，一個交往2、3年的前男友帶她去汽車旅館休息，未料性愛過程卻遭對方偷偷錄下，是在2人分手後，前男友的好友看不下去告訴她，才得知被偷拍一事。梁云菲坦言當時很害怕前男友拿影片威脅或是影片被外流，也怕自己沒辦法承受打擊輕生，便請求前男友的好友幫她刪除，而對方也答應。
原以為沒事了，未料過3、4年之後，梁云菲許久未聯絡的閨密突然打來，表示將與她的前男友結婚，對方還告訴她驚人的消息：「我在他電腦雲端看到妳的影片。」梁云菲這才恍然大悟，影片根本就一直保留在前男友的雲端裡，最後是閨密親手將影片刪除才結束一切。（編輯：侯家瑜）
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