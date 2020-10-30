長榮大學外籍生遭勒斃棄屍 嫌犯9月曾在同地點擄人失敗
長榮大學外籍生遭勒斃棄屍 嫌犯9月曾在同地點擄人失敗
中央社
calendar_today2020-10-30 11:41:21
（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南長榮大學外籍女大生遭勒斃棄屍高雄；另有長榮女大生在網路透露上月底也在同一地點遭人強拉差點擄走。涉案梁姓男子警訊坦承當時徒手拉人「拉不走」，這次才改用麻繩。
台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生遭設籍高雄市梁姓男子勒死、棄屍在高雄阿蓮區大崗山一處邊坡，全案台南歸仁警分局訊後將移送橋頭地檢署複訊。檢方與法醫將釐清死者生前是否遭性侵。外籍女大生命案昨晚傳出後，這名女大生的同學聽到消息在網路留言，提及上月底一名男子以類似手法要把另名女大生強行擄走。依發文說法，在學校旁的輕軌鐵路橋下道路，遭一略胖、有煙味男子自後方摀住口鼻意圖拖進一輛深色轎車，當時女生發出尖叫聲，對方才急忙跑回車上。
女大生差點遭擄走，她的房東在9月30日向轄區歸仁警分局報案，並提醒其他人，回家時要注意安全，小心附近怪人，注意結伴同行。歸仁警方今天說明，調閱監視器畫面，發現梁嫌的車子當時出現，雖然懷疑他涉案，但因女生無法明確指認，未能成案，但仍留下相關紀錄。
梁嫌有抽菸習慣，身形與作案手法類似上月底同校女生遭擄未遂過程，警方依女生指認，比對相關事證訊問，梁嫌警訊中坦承「曾在附近要抓人，但沒成功」，但記不清楚詳細時間，因為當時徒手拉人「拉不走」，這次才想改用麻繩，「結果不小心就把人勒死」。鍾姓女大生28日晚間在學校附近台鐵橋下便道步行返回租屋處時，遭梁男持麻繩自後方勒頸擄走，梁男疑因用力過猛將人勒死，再開車棄屍高雄阿蓮。（編輯：孫承武）1091030