中央開放萊豬進口 朱立倫：民進黨不能用呼嚨方式帶過
中央開放萊豬進口 朱立倫：民進黨不能用呼嚨方式帶過
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-30 11:53:42｜update2020-10-30 12:43:16
台北市長柯文哲日前重砲質轟中央：「明年一月，台灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」並強調「不想吃到萊豬就不要買美豬的說法」，根本是蓄意欺騙人民﹔國民黨前主席朱立倫今(30)日出席桃園地方活動時表示，國民的健康超越一切，民進黨不能用呼嚨、模糊的方式帶過，畢竟這些都是攸關全民建康的問題。
朱立倫今天上午回家鄉桃園參加新興高中50周年校慶活動，會後媒體問到有關萊豬議題，他表示，國民的健康超越一切，政府不要單用國際貿易的角度，要用全民的角度來思考，尤其是民眾的健康。朱立倫指出，民眾現在要求的是希望保障，不要隨便吃到萊豬，至少標示各方面的管制都要更清楚，「民進黨不能用呼嚨的方式，不能用模糊的方式帶過，因為這畢竟是全民健康的問題。」另針對昨日空軍F5E戰機墜海造成飛官朱冠甍上尉殉職，朱立倫說，昨天的意外，大家都非常難過，其實這幾年來因為老舊空機，已造成37位優秀飛官殉，這是非常讓人痛心難過的；他表示，全民一定支持國防、支持空軍，也希望整個勇鷹計畫趕快完成，加速換裝所有的教練機，同時對空軍未來裝備要全力支持。