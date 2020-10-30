程序完備就不杯葛 國民黨團：針對萊豬、不針對蘇貞昌
程序完備就不杯葛 國民黨團：針對萊豬、不針對蘇貞昌
記者吳承翰、葉政勳/台北報導
calendar_today2020-10-30 11:47:54｜update2020-10-30 13:27:57
立法院今（30）日邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，並備質詢，國民黨團不滿政府不做好進口配套，再度杯葛議事。黨團總召林為洲表示，在衛環委員會中，國民黨立委蔣萬安、民進黨立委劉建國都認為要進口萊豬，事先要去美國查看對方的工廠，在馬政府時期要進口美牛的時候，也派人查廠過，「請行政院具體回應，法令程序完備，才能上台報告、備詢，我們擋萊豬不是擋院長。」
含有萊克多巴胺的美豬即將進口，在野黨立委在立法院的提案全數遭到執政黨立委封殺，甚至連民進黨立委林淑芬提出修改《學校衛生法》，將學生營養午餐禁止使用含萊劑的豬肉寫入法律，也因為民進黨團希望所有人炮口一致，最後連署的民進黨立委紛紛撤簽，導致法案胎死腹中。今日國民黨團第5度讓蘇貞昌來立法院，卻因為萊豬議題無法上台。總召林為洲表示，在衛環委員會中，不分藍綠，都有立委認為要進口萊豬，應該要先去美國查看對方的工廠，在馬英九當年進口美牛之前，也派人到美國查廠。
國民黨立委賴士葆表示，現在地方政府、議會紛紛要修自治條例，阻絕萊豬進入，卻遭到衛福部發文禁止，「現在行政命令還沒通過，衛福部憑什麼說不可以？這代表我們立委審查審假的嗎？這說明執政的傲慢，官員眼中只有蔡英文跟蘇貞昌。」
賴士葆力挺地方硬起來，堅持萊劑零檢出，只要餐廳傳出用含瘦肉精的豬肉，衛生局長要帶隊去查，屬實就開罰、在門口貼上標示，讓民眾知道哪些餐廳用萊豬，若餐廳拿中央的行政命令來當後台，地方政府就跟他們打行政官司，「官司還沒打完，標示就會一直掛在那邊，這些餐廳生意還需要做嗎？」
國民黨立委費鴻泰指出，教育部、國防部、體育署紛紛要求他們轄下的學生、軍人、國手不能吃到萊豬，何以台北市長柯文哲、新北市長侯友宜不能保護他們的市民，「地方把標準訂得比中央還嚴格，我相信市民不會反對」。