才普篩完就傳本土病例 山東女護士隔離病房工作後中招
才普篩完就傳本土病例 山東女護士隔離病房工作後中招
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-30 12:05:31
中國大陸的新冠疫情反覆，日前才剛爆發新疆出現百名無症狀感染者，昨( 29 日)山東青島又出現 1 例本土病例，在這之前，當地才剛進行大規模的普篩。
綜合陸媒報導，青島市 1 名 34 歲的賈姓女護士，平常在負責診治新冠肺炎患者的醫院隔離病房工作，她在於 18 日進入隔離病房前曾多次接受核酸檢測，結果都正常，惟從病房出來後於 29 日確診。不過由於隔離病房屬專業醫療環境，女護士染病也被外界質疑，是否因醫院在管理方面有缺失。青島市衞健委通報稱，賈女在隔離封閉狀態下工作和生活，與外界沒有接觸，已排查的相關密切接觸者均沒感染，無社區感染與傳播可能，認為賈女應是在病房工作時意外暴露才會中招，但否認醫院在制度管理上存在漏洞。
由於青島市胸科醫院本月 10 日才爆發群聚感染，青島官方還為此展開全民普篩，取得近 1100 萬個核酸樣本，篩檢後聲稱全為陰性，只是沒想到才過 2 週，防疫便再度破功。
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