每2戶就有1戶30年老屋　北市「高齡房」成交比奪六都之冠

2020年第二季交易統計數據出爐，據內政部不動產資訊平台統計，桃園市是六都唯一屋齡在全台平均數下的都會，平均屋齡僅有17.5年；另外，北市則是30年以上超高齡老屋交易最多，占成交比例達51.9%。專家分析，北市老屋成交較多的原因，除了有爭取危老改建或都更的客群外，也有可能是屋主面臨到老公寓無電梯的不便性，因而有換屋需求。

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根據統計，全台今年第二季平均交易屋齡為23.9年；其中，桃園市排行老么，是六都唯一屋齡在全台平均數下的都會，奪下全台屋齡最年輕之都的美名，平均屋齡僅有17.5年，還未滿18歲，比起全台平均屋齡年輕6.4年；排行老大的台中市是六都交易屋齡最高之都，平均屋齡27.7年。

依交易屋齡占比來看，30年以上屋齡占比最高為台北市，達51.9%；交易屋齡在1年以下，交易表現均在個位數，唯獨桃園市與台南市占比達十位數以上，分別占18.1%與13.3%。；依交易屋齡占比來看，30年以上屋齡占比最高為台北市，達51.9%；交易屋齡在1年以下，交易表現均在個位數，唯獨桃園市與台南市占比達十位數以上，分別占18.1%與13.3%。



▲2020年第二季六都交易屋齡統計表。（圖／台灣房屋提供） 台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，六都中台中市平均屋齡最高，達27.7年，進一步從各屋齡交易情況看到，20年以上屋齡交易更高達八成；屋齡5年內交易比例也僅1.2%，和六都其他縣市有很大差距，因而拿下平均交易屋齡最老的城市。





30年以上超高齡老屋交易最多的台北市來說，占成交比例達51%，每2戶交易有一戶就是30年以上屋齡。江怡慧分析，老屋比重高的原因，除了爭取危老改建或都更外，不排除建物年久維修多，如潮濕、漏水、壁癌或是管線老舊所累積等問題，進而影響居住品質，因而換屋同時屋況的安全性也會成為考量環節；或是目前擁有30年以上屋齡的一手屋主，現在也都進入退休或是高齡的階段，自然會面臨到老公寓無電梯的不便性以及原來大坪數住宅，因子女紛紛離巢而換屋；當然也有許多人專找老屋，透過老屋改造極具文青風格的店面、餐廳或是民宿，不但吸睛、創造話題，也成為網美打卡熱點，帶起另類的經濟效益。





江怡慧說，平均屋齡最年輕的桃園市，一年以下新成屋交易奪六都之冠，比例高達18%，五年以下的部分就占了桃園市交易的三成，換句話說，桃園購屋中每三人有一人都是買屋齡5年內住宅，同時30年以上老屋交易量占比都是六都最低，足見桃園市為新屋交易熱絡的榜首且推案交易量體大；桃園在人口成長帶動，以及國家級的航空城計畫、亞洲矽谷計劃、軌道建設等利多簇擁下，成為房市之星；另外，桃園也有許多新興重劃區，例如早期開發的藝文特區、大竹重劃區、大溪埔頂重劃區、青埔高鐵特區、八德東勇重劃區、八德擴大重劃區、八德廣豐重劃區、過嶺以及草漯重劃區，到桃園司法行政園區、中路重劃區、經國重劃區、小檜溪重劃區等，讓桃園成為新成屋交易最高的都市。

台南市為一年以下新屋交易的第二名，江怡慧推測，與近年來台南有許多區域的開發與推動也讓台南市新成屋推案量增，交易也熱絡，例如台南高鐵站區的開發，似乎可見桃園青埔的影子，此區也是建設議題十足，有三大國家級的研究機構匯集、自駕車測試場域與智慧綠能行控中心、大台南國際會展中心等建設都到位，以及三井集團投資高達30億元打造約1.78萬坪的OUTLET PARK，吸引許多建商爭相插旗，讓此區成為南台灣最受矚目新興重劃區；此外，台積電再度擴廠南科加碼置產，在訂單需求動能不斷上揚時，周邊供應鏈也連帶受惠，各項建設與開發都是帶動人口紅利，也提升台南房市的能見度。