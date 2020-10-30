空姐爆「藝人搭機黑名單」　最有好感明星是他們

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空姐爆「藝人搭機黑名單」　最有好感明星是他們

娛樂中心／綜合報導

calendar_today2020-10-30 12:29:00｜update2020-10-30 13:25:30

▲網紅空姐爆料業界最喜歡及最厭惡的明星乘客，左圖起為李心潔、舒淇、王菲、任賢齊。（圖／資料照、寶格麗微博、王菲頻道臉書、就是現場提供）
▲網紅空姐爆料業界最喜歡及最厭惡的明星乘客，左圖起為李心潔、舒淇、王菲、任賢齊。（圖／資料照、寶格麗微博、王菲頻道臉書、就是現場提供）
曾在國泰航空服務的空姐網紅「阿Sa」，近日在YouTube頻道直播大談藝人搭機祕辛，除了列出空服員最喜愛的明星乘客，更大爆業界黑名單，揭露這些公眾人物螢光幕下令人反感的種種行徑。
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阿Sa點名11位空服人員最有好感的大明星，分別是王菲、梁朝偉、劉嘉玲、張學友、古天樂、周潤發、李心潔、任賢齊、陳奕迅、張曼玉及舒淇，她舉例，王菲雖然外表冷酷，但個性溫柔，空姐想合照都有求必應；張學友只要狀態好，「想拍照簽名絕對沒問題。」
▲天王張學友。（圖／資料照）
▲天王張學友。（圖／資料照）
此外，梁朝偉私下其實非常健談，會主動與空姐聊天，但不會給人把妹的感覺，而他的太座劉嘉玲搭機打扮樸素，對人很有禮貌；陳奕迅極度疲倦時仍會答應合照，且盡力撐起笑容，讓人印象深刻；周潤發某次被粉絲包圍導致延遲登機，但本人上機後不斷向空服員道歉。

▲劉嘉玲與梁朝偉結婚多年仍然幸福。（圖／取自劉嘉玲微博）
▲劉嘉玲、梁朝偉是演藝圈銀色夫妻。（圖／劉嘉玲微博）
▲發哥（前）和座談會觀眾自拍。（圖／双喜，2018.10.07）
▲發哥（右下）親民形象深植人心。（圖／双喜）
▲陳奕迅敬業又親民。（圖／資料照）
▲陳奕迅敬業又親民。（圖／資料照）
而任賢齊有次和家人搭機回台灣，本來坐在頭等艙的他，起飛後便換到商務艙幫忙照顧小孩，快降落的時還會幫老婆搬行李，愛家又細心；舒淇被讚態度謙卑有禮，曾主動和空服員暢談感情問題，待人真誠；張曼玉當年與法籍男友交往，在機上也是捨棄頭等艙位置，到經濟艙陪男友，阿Sa誇她有禮又毫無架子。

▲張曼玉貴為國際巨星，卻一點也傲氣。（圖／金馬執委會官網）
▲張曼玉貴為國際巨星，卻沒有一點傲氣。（圖／台北金馬影展官網）
▲阿Sa說，李心潔坐長途飛機很細心照顧繼女，讚她性格好。（圖／資料照）
▲阿Sa說，李心潔坐長途飛機很細心照顧繼女，讚她性格好。（圖／資料照）
說到人前人後的藝人，阿Sa透露，一名被稱「大笑姑婆」的女明星，每次空服員粉絲想合照時都在睡覺，有次飛機降落，她終於醒了，但第一句就說：「拍啦拍啦！就那麼想拍！」又有「豪門千金」坐頭等艙時隔5分鐘就call light（按呼叫燈），卻只問一些雞毛蒜皮的事，甚至要上廁所要求空姐先幫忙佔位。

另外，航空界最討人厭第1名就是「潮流奧客」，該人不僅口出惡言、飆髒話，有次還驚動機長，沒想到，該明星竟嗆：「You are just my driver（你只是我的司機）！」指對方現在已經結婚、生了一個女兒。（編輯：楊穎軒）
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