空姐爆「藝人搭機黑名單」　最有好感明星是他們

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此外，梁朝偉私下其實非常健談，會主動與空姐聊天，但不會給人把妹的感覺，而他的太座劉嘉玲搭機打扮樸素，對人很有禮貌；陳奕迅極度疲倦時仍會答應合照，且盡力撐起笑容，讓人印象深刻；周潤發某次被粉絲包圍導致延遲登機，但本人上機後不斷向空服員道歉。
而任賢齊有次和家人搭機回台灣，本來坐在頭等艙的他，起飛後便換到商務艙幫忙照顧小孩，快降落的時還會幫老婆搬行李，愛家又細心；舒淇被讚態度謙卑有禮，曾主動和空服員暢談感情問題，待人真誠；張曼玉當年與法籍男友交往，在機上也是捨棄頭等艙位置，到經濟艙陪男友，阿Sa誇她有禮又毫無架子。
說到人前人後的藝人，阿Sa透露，一名被稱「大笑姑婆」的女明星，每次空服員粉絲想合照時都在睡覺，有次飛機降落，她終於醒了，但第一句就說：「拍啦拍啦！就那麼想拍！」又有「豪門千金」坐頭等艙時隔5分鐘就call light（按呼叫燈），卻只問一些雞毛蒜皮的事，甚至要上廁所要求空姐先幫忙佔位。
另外，航空界最討人厭第1名就是「潮流奧客」，該人不僅口出惡言、飆髒話，有次還驚動機長，沒想到，該明星竟嗆：「You are just my driver（你只是我的司機）！」指對方現在已經結婚、生了一個女兒。（編輯：楊穎軒）