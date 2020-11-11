小錢放大術／台幣狂升、美元便宜　100美元就能定存投資

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銀行也建議投資人可利用這段美元相對弱勢之際兌換美元，但不宜一次將新台幣全數轉換為美元，可以分批轉換分散風險。永豐銀行提醒小資族可從留意美元匯率開始著手，於相對低點時即可考慮小額分批進場，達到分散風險的效果，並依自身需求結合不同產品服務，若民眾短期無資金使用需求，可選擇定存產品增加收益。
凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄則認為，外幣對生活在台灣的我們來說，除非未來有實際支付需求，否則它還是像一種投資商品，因為大家都想賺匯差，小資族不妨想像以類似定期定額投資基金方式，也可以定期定額換外匯，以長期平均成本概念來投資外匯，可以善用各銀行的定期換匯服務或到價通知服務，前者銀行會自動幫客戶換匯，後者則須客戶自行於網路銀行換匯。
不過，因近期美元來到相對低點，屬於進場投資美元的好時機，不少人開始紛紛觀望各家銀行的美元定存專案。銀行也提醒要注意有最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、新資金之要求、承作對象等條件不一，建議在選擇各家產品時，可先向銀行詢問清楚，尤其是外幣定存還要考慮匯率風險，若短期資金停泊，可選擇市場上天期較短，如1周、1個月的專案進行承作；若希望比較長時間存款，則在選擇專案時，務必特別留意各方案限制、注意事項等，在選擇時，盡量不要被短天期高利率吸引，而將資金放在不適合自身理財需求的專案中。
永豐銀行也提到，民眾在選擇美元定存時，需特別留意承作利率與天期，大部分的定存專案都是以「年利率」標示，因此需要搭配承作天期計算可領回的利息，例如以1萬美元承作3個月期1.5%的定存，到期能夠領到的利息約為37.5美元。此外，也需要留意參加的門檻或其他資金限制等。
雖然美元定存起存額今年來不斷調降，現今國內銀行約在1000至2000美元之間，甚至有些銀行祭出於網銀、行動銀行辦理定存起存門檻只要100美元，對於小資或是投資新手來說會是一個投資美元的起步工具，但利率相較之前3%以上，現在國內美元1年期定存利率約0.4%左右，即便近期有外銀祭出活存年息最高可達1.3%，前提新台幣活存平均餘額得也達100萬元。
此外，也有本土銀行推限定優惠，像是第一銀行數位帳戶在雙11當天限量推出單管1111美元，7天期11%高利定存，限量2000筆，搶不到的人也不要灰心，在接下來的10天(11月12日至11月25日，不含例假日），也可享單筆1111美元，30天期1.1%的高利定存，而12月31日前，美元活期存款3000美元以內，享以牌告6個月美元定存的利率計息，參加美元高利定存到期解約後，仍然繼續享有活存優利。
不過，面對低利率與美元價位處於低檔位置的投資大環境，目前一般美元定期存款門檻為1000美元，1年期利率約0.4%，手上錢不是很多的小資族，台北富邦銀行建議可採取「多元分散、股債平衡」的原則，依據自身的理財需求與風險承受能力，以定期定額方式累積投資基金，布局全球以美元計價的股票、債券、ETF等優質金融資產，並可選擇投資門檻較低且風險較為分散的商品，如最低門檻100美元即可投資的奈米投或美元計價的共同基金等，以定時定額投資的方式長期持有以享受長期景氣循環中資產增值的好處。
其實，新台幣大升，也讓美元保單近期大受青睞，根據金管會最新統計，今年前7月外幣保單新契約保費收入3119.8億元，年減5%，衰退幅度較之前明顯收斂，主要就是受惠美元保單銷售逆勢成長13%所致，美元保單前7月新契約保費101.97億美元，月增22.22億美元。
不過，壽險業也提醒，所謂「外幣保單」是指不論保費、保險金、保單借款和費用等，都是用外幣計價，保單預定利率、借款利率等也以外幣利率計算，圈叔要保人或受益人於各項保險金受領、保險費交付或返還及其他款項收付，需留意外幣在未來兌換成新台幣將會因為匯率不同，產生匯兌的收益或損失，要保人或受益人須自行承受或負擔該部分風險。
此外，繳納保險費，要保人以新台幣現鈔、外幣現鈔，匯入指定銀行外匯存款帳戶，銀行會收取匯率差價、匯款手續費、郵電費及其他費用，而繳納保險費，由要保人的外匯存款帳戶，匯入指定銀行的外匯存款帳戶，銀行會收取匯款手續費、郵電費及其他費用，非指定匯款銀行匯出，匯款手續費約新台幣100元至800元不等，郵電費則新台幣220元至300元不等，不過，保險公司通常也會與多家銀行合作，由保險公司指定匯款銀行轉入者，可免匯款手續費及郵電費用。