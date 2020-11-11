小錢放大術／金價年底衝2200美元　小資族200元圓淘金夢

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雖然今年金價一度飆破2000美元，現在又拉回1900美元上下震盪，但市場仍看好未來金價表現。台灣銀行貴金屬部副理楊天立就表示，在低利率及市場超額流動性支撐下，金價年底有機會再挑戰2000美元，若美國總統大選或新冠肺炎疫情出現意外發展，甚至可能挑戰新高2200美元，除非疫苗成功研發並大量生產，可能讓金價面臨新一波修正，但就算拉回，也可望在1700美元形成支撐點，不至於重回2012年的套牢區間。
楊天立更認為，1900美元以下都算是相對低價區，因此如果手上已持有足夠黃金配置的投資人，現在可以先暫時保持觀望；若手上完全沒有黃金做避險，以現在趁盤整格局1900美元以下可考慮分批建立黃金當避險部位；如果手上已持有高量黃金者，可在金價反彈時做一些獲利了結。
至於投資方法，楊天立表示，保守穩健的投資人可以透過「黃金存摺」、「黃金撲滿」進行黃金配置，尤其黃金存摺可說是台灣平均每10人就有1人有黃金存摺，主要是開戶不用錢，新台幣200元就可以進行黃金買賣，算是滿方便的小資族投資商品，這幾年年輕族群也確實增加不少，而且操作都較積極、買賣進出較頻繁，相對中年以上投資人主要是拿來避險，因此買了就不太會去動，他則建議小資族投資黃金應維持一部分做避險，而不是全部都短線進出。
所謂「黃金存摺」就是利用存摺方式登載民眾黃金買賣並保管，即透過黃金存摺的方式，來買進或賣出黃金，主要分為新台幣、美元及人民幣計價。而黃金存摺購量以「公克」為單位，投資門檻低，最小投資單位200元，投資人就可靈活運用國際金價的走勢，賺取價差。
只是要留意的是，「黃金存摺」沒有支付利息，買賣約有1%至1.5%的價差，定期定額會有額外手續費成本，買賣獲利要課財產交易所得稅。而若累積一定數量，想按規格領回實體黃金，要先確認可提領的分行，並支付轉換手續費。
不過，「黃金存摺」採單筆買賣，得自己決定買賣時間，很多人不會看行情或是沒時間盯盤，楊天立建議也可選擇「黃金撲滿」，採定期定額扣款交易，買進金額將平均分配於每一個營業日購買黃金，並於最後一個營業日彙總當月購買數量存入黃金存摺，投資門檻成年人每月最低3000元（未成年更低每月只要1000元就可投資），換算每天投資約136元，也是很適合小資族的投資方式。
當然，如果積極投資人，楊天立建議可增加黃金ETF或黃金基金，如果是擔心長期系統風險或地緣風險的人，可考慮增持2%至3%的實體黃金，這樣是比較好的避險組合。