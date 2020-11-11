小錢放大術／金價年底衝2200美元　小資族200元圓淘金夢

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小錢放大術／金價年底衝2200美元　小資族200元圓淘金夢

記者顏真真／專題報導

calendar_today2020-11-11 15:00:00

▲國際金價已連跌6個月，最低一度探1160美元，台灣銀行貴金屬部副理楊天立預估至明年初金價仍將呈現反覆打底偏弱格局。（圖／記者顏真真攝）
▲市場持續看好國際金價，小資族用新台幣200元也可以參與黃金投資。（圖／記者顏真真攝）
國際黃金價格在今（2020）年一度衝破2000美元創新高，光是3月到8月就大漲42%，隨後修正拉回，目前在1900美元震盪。不過，目前市場仍普遍看好金價表現，預期年底有望再次挑戰2000美元，甚至上看2200美元，只是對於口袋不深的小資族來說，若想要投資黃金，買實體黃金如金塊、金條不僅笨重，保存也不易，還有失竊風險，而且一台兩就要6萬多元，相較之下，可考慮銀行提供的「黃金存摺」，只要200元就可投資，若沒時間看行情也可選擇採定期定額的「黃金撲滿」，每月也只要3000元就可投資。
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目前市面上投資黃金主要有3方式，包括實體黃金、黃金基金及黃金存摺等，其中實體黃金門檻高，1台兩黃金價格逼近7萬元；黃金基金則主要投資黃金礦業相關的公司股票和債券，波動度高，較適合積極型的投資人操作；黃金存摺、黃金撲滿投資門檻最低，新台幣200元就可投資，也可選擇定期定額投資，就算手頭資金不充裕的小資族，也能輕鬆買賣黃金賺取差價。
雖然今年金價一度飆破2000美元，現在又拉回1900美元上下震盪，但市場仍看好未來金價表現。台灣銀行貴金屬部副理楊天立就表示，在低利率及市場超額流動性支撐下，金價年底有機會再挑戰2000美元，若美國總統大選或新冠肺炎疫情出現意外發展，甚至可能挑戰新高2200美元，除非疫苗成功研發並大量生產，可能讓金價面臨新一波修正，但就算拉回，也可望在1700美元形成支撐點，不至於重回2012年的套牢區間。

楊天立更認為，1900美元以下都算是相對低價區，因此如果手上已持有足夠黃金配置的投資人，現在可以先暫時保持觀望；若手上完全沒有黃金做避險，以現在趁盤整格局1900美元以下可考慮分批建立黃金當避險部位；如果手上已持有高量黃金者，可在金價反彈時做一些獲利了結。

▲台灣銀行貴金屬部副理楊天立預估明年國際金價有望上看1700美元。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣銀行貴金屬部副理楊天立預估明年國際金價有望上看1700美元。（圖／記者顏真真攝）
至於投資方法，楊天立表示，保守穩健的投資人可以透過「黃金存摺」、「黃金撲滿」進行黃金配置，尤其黃金存摺可說是台灣平均每10人就有1人有黃金存摺，主要是開戶不用錢，新台幣200元就可以進行黃金買賣，算是滿方便的小資族投資商品，這幾年年輕族群也確實增加不少，而且操作都較積極、買賣進出較頻繁，相對中年以上投資人主要是拿來避險，因此買了就不太會去動，他則建議小資族投資黃金應維持一部分做避險，而不是全部都短線進出。

所謂「黃金存摺」就是利用存摺方式登載民眾黃金買賣並保管，即透過黃金存摺的方式，來買進或賣出黃金，主要分為新台幣、美元及人民幣計價。而黃金存摺購量以「公克」為單位，投資門檻低，最小投資單位200元，投資人就可靈活運用國際金價的走勢，賺取價差。

只是要留意的是，「黃金存摺」沒有支付利息，買賣約有1%至1.5%的價差，定期定額會有額外手續費成本，買賣獲利要課財產交易所得稅。而若累積一定數量，想按規格領回實體黃金，要先確認可提領的分行，並支付轉換手續費。

不過，「黃金存摺」採單筆買賣，得自己決定買賣時間，很多人不會看行情或是沒時間盯盤，楊天立建議也可選擇「黃金撲滿」，採定期定額扣款交易，買進金額將平均分配於每一個營業日購買黃金，並於最後一個營業日彙總當月購買數量存入黃金存摺，投資門檻成年人每月最低3000元（未成年更低每月只要1000元就可投資），換算每天投資約136元，也是很適合小資族的投資方式。

當然，如果積極投資人，楊天立建議可增加黃金ETF或黃金基金，如果是擔心長期系統風險或地緣風險的人，可考慮增持2%至3%的實體黃金，這樣是比較好的避險組合。
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