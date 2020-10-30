擔心老公楊銘威紅過自己？方志友：想當小女人

音樂劇《妖怪臺灣》由方志友、陳乃榮主演，這是方志友演藝生涯首次演出音樂劇，演出契機竟是狼狽地帶2個小孩，到該劇團探班老公楊銘威演出《我們與惡的距離》全民公投劇場版排練，被監製相中邀請試戲，沒想到一試就拿到角色，讓她心情彷彿中樂透般，「但美好總有殘酷一面，開始排練後才發現，壓力山大，甚至還做惡夢夢見魔音穿腦而驚醒。」

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▲方志友彩排後發現壓力很大。（圖 / 故事工廠提供）

× ▲方志友彩排後發現壓力很大。（圖 / 故事工廠提供）

方志友飾演小說界的妖怪女王，人前畏畏縮縮，但來到了妖怪世界則顯得自在。她除要展現演技外，還要一展歌喉與舞技，方志友形容，要打破以往演戲和唱歌的習慣，跟純演戲與唱歌不一樣，「演出音樂劇，要練習把聲音傳遞的很遠，比以前在參與《星光大道》比賽時，緊張800萬倍以上」。她說，每次排練完畢開車回家後，會在大樓停車場中，獨自在車內忘我排練演唱橋段近一小時，回到家後，料理完小孩晚餐與家務後，再利用僅剩的時間，在家中客廳練習走位，相當敬業。

▲方志友在《妖怪臺灣》有舞蹈動作。（圖 / 故事工廠提供）

× ▲方志友在《妖怪臺灣》有舞蹈動作。（圖 / 故事工廠提供）

方志友認為自己像海綿一樣不斷地吸收成長，打趣說，好在老公已升格為「舞台劇前輩」，事前提醒她許多妙招，就連她在排練前緊張爆棚，連忙傳訊息給老公求安慰，楊銘威也會傳些幽默訊息，化解她的壓力。談到楊銘威近期在戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演鍾欣凌的三兒子「秉仁」受矚目，會擔心老公比她紅嗎？方志友表示，不擔心老公比我紅，樂見有一個好的角色讓老公可以發揮與詮釋。她笑說想當老公身旁的小女人，也糾正工作人員，楊銘威不是方志友的老公，而是演員楊銘威。故事工廠攜手國立臺灣交響樂團推出魔幻音樂劇《妖怪臺灣》將於12月5日、6日於台中中山堂首演，購票請洽兩廳院售票系統。

▲楊銘威（右）憑角色蘇秉仁創造高討論度。（圖 / 公視提供）