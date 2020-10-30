電商盛事雙11將登場　百貨、居家通路也拚了搶商機

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電商盛事雙11將登場　百貨、居家通路也拚了搶商機

記者許家禎/綜合報導

calendar_today2020-10-30 12:56:39

▲過去消費者上網購物，想要分期得先有信用卡才行，但現在沒有信用卡也可分期付款，有電商與租賃公司合作推出線上「無卡分期」，引發市場關注，連銀行也有興趣。（圖／記者顏真真攝）
▲電商盛事雙11將登場，百貨、生活用品實體賣場業者不甘示弱一起搶商機。圖為示意圖（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
電商盛事雙11將登場，不讓電商業者專美於前，百貨、生活用品實體賣場業者不甘示弱一起搶商機。新光三越電商平台雙11活動自11/1登場，推出全站滿3,000元現省300元，新會員加入還可抽價值萬元的吸塵器。而特力集團看好房市回溫與年底裝修旺季需求，動員旗下特力屋、HOLA特力和樂、hoi!好好生活等居家通路，推出三重活動，其中包括首創「商品X服務」無息分期付款50萬50期0利率，月付1萬立馬「煥」新家。
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新光三越電商beautySTAGE美麗台雙11自11/1（日）開始，為百貨業雙11活動首發。11/1（日）至11/16（一）期間，beautySTAGE美麗台會員享全站滿3,000元現省300元（3C科技類商品除外），最高單筆滿6,000元現省600元，新會員加入抽價值萬元LG吸塵器。11/7（六）至11/13（五）全站免運，若會員於雙11暖身慶期間獲得111元折價券，與全站優惠合併使用，可享最高13.7%直接回饋。
其中每日限定必搶部分，每天上午12點30分準時推出，包括雅詩蘭黛小棕鐵粉分享組5折、BOBBI BROWN蜜粉餅限時買1送1、MICHAEL KORS Gramercy老花鎖扣手提包獨家46折、PHILIPS電鬍刀獨家25折、虎牌電熱水瓶獨家38折、SKECHERS及ASICS鞋款獨家1,111元等。另外，也針對家電、輕奢品推出優惠。

新光三越指出，電商平台開站至今3周年，線上超過2萬件專櫃品牌商品，擁有CHANEL、TOM FORD BEAUTY等市場獨家品牌旗鑑店，今年度網站流量成長2倍，順利帶動網站會員大幅成長5倍，目標挑戰年度業績10倍成長。

而家居業者也拚了！特力家購物網於11/2至11/11推出50萬50期無息分期付款裝修服務商品券，強調無論前期裝潢或後期家具採買，都可在線上購買裝修服務商品券後，再到實體通路一站預約服務或購買商品，月付1萬元，就能即刻動工不用等，直接減輕居家裝修消費負擔。

另外，11/7限時一天推出「特力超級大牌24小時千萬搶購」，線上線下同步優惠，於全台特力屋、HOLA特力和樂門市、特力家購物網進行一日搶購，眾多商品最低2折就能帶回家。
同時，活動期間，特力屋、HOLA特力和樂、hoi!好好生活、HOLA CASA、HOLA Petite、Crate&Barrel，以及代理品牌WMF、Kitchen Aid、九陽、Winix與Vitantonio，全館20萬件商品，包含家居、家電、寢具等祭出限時優惠，優惠最低1.2折。11/2-11/12期間使用特力愛家卡APP購物消費不限金額，就有機會抽中10,000點愛家卡點數，透過LINE Pay於特力家購物網結帳再享Line Points點數回饋，最高可達21%。
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