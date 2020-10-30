專家：五中公報反映北京對香港一國兩制有無力感

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香港的中國問題專家劉斯路今天接受中央社記者訪問時指出，去年底的「四中全會」公報以相當篇幅談及香港，今年公報的涉港內容明顯相對簡單。
2019年的「四中全會」公報以一整段提及香港，內容是「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度。完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制……」
劉斯路表示，「四中全會」公報以如此長篇幅提及香港，當時正值香港爆發「反送中」運動和「香港獨立」情緒高漲，因此有針對性地提出解決香港問題的方向。
他說，過去一年，北京方面已推行各種整治香港問題的措施，包括訂定港區維護國家安全法，這些措施已在執行中，目的就是保持香港繁榮穩定。
因此，今年的「五中全會」公報提及保持香港繁榮穩定，也算是去年公報的延續和總結，但香港能否保持繁榮穩定，相信北京中央還在觀察中。
劉斯路說，今年的公報如此簡單描述香港，甚至連「一國兩制」也不提，多少反映出近年香港所發生的事故改變了北京方面對「一國兩制」的看法，甚至在落實上有無力感。
他指出，在香港主權轉移後10年左右，北京方面「確實」沒有介入香港事務，期間香港實行「港人治港」，做到「一國兩制」。
但此後香港不斷出現問題，觸動「港人治港」的根基，而「反送中」爆發後，令北京方面更多地介入香港事務，即使在防疫上也需要提供協助。
劉斯路指出，愈來愈多的跡象顯示，香港在「港人治港」上日漸暴露出問題，令「一國兩制」的落實程度有所減弱。
他說，中共的文件不一定每次都提到「一國兩制」，但相信當前香港的客觀情況確實令北京方面對落實「一國兩制」的信心大減。
中國全國港澳研究會副會長劉兆佳受訪時表示，「四中全會」對港政策的主軸是「止暴制亂」，維護國家安全，以及遏制香港內外敵對勢力，手段是「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量」。
他說，當前香港已實施港區國安法，並發揮了作用，香港的穩定和秩序正在快速恢復。
劉兆佳認為，「五中全會」公報體現了北京中央大力推動香港「融入國家發展大局」的意向、決心和布局。
他表示，對香港而言，公報所傳達的訊息是香港「進一步鞏固保衛國家安全的屏障，加速融入國家發展大局」，而「積極參與粵港澳大灣區建設和深化強化深港合作則是重中之重」。（編輯：楊昇儒）1091030