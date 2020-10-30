又新增1境外移入　菲籍男子檢疫期滿前採檢確診

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又新增1境外移入　菲籍男子檢疫期滿前採檢確診

記者許家禎/綜合報導

calendar_today2020-10-30 14:02:01｜update2020-10-30 14:03:00

▲就境外移入個案、流感疫苗等議題，今（24）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥召開記者會說明。（圖／指揮中心提供）
▲今（30）日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，將召開臨時記者會說明最新境外移入個案。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為菲律賓籍30多歲男性(案555)，10月15日自菲律賓入境臺灣。
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指揮中心表示，案555長期在台灣工作，今(2020)年9月10日獨自返回菲律賓，13日於當地參加1名確診武漢肺炎之友人喪禮，並曾與其他14人同住，由於部分同住人員確診，個案9月17日於當地進行接觸者採檢，18日確診後進行隔離，20日因出現咳嗽、呼吸困難等症狀收治住院，10月3日出院，10月9日採檢結果為陰性。
指揮中心指出，個案10月15日自菲律賓搭機來台，入境迄今無症狀，10月29日集中檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診，目前住院隔離中。個案同班機旅客共7人，檢疫期滿前採檢結果均為陰性，皆列為自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計101,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含100,194例排除)，其中554例確診，分別為462例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、514人解除隔離、33人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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