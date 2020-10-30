策展不忘防疫　2020台中休閒美食展有防疫概念

原訂今年六月舉辦的「2020台中休閒美食展」，受到疫情影響，延至今天在台中世貿中心登場，今年美食展結合「台中素食健康展」同步展出，有120家業者參展，較往年少了2成，儘管規模變小，規畫多達9大主題，包括人氣伴手禮、異國美食等，多元且優質，方便民眾一次採購所需。

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主辦單位表示，今年休閒美食展特色多多，其一是經歷疫情，展覽增加防疫議題，特與HACCP中華食品安全管制系統發展協會、大聯合環控公司共同合作，規劃防疫主題區與每日專題講座，帶領民眾關心公共衛生對當代社會的影響，並認識環境消毒的重要性，確保大眾生活能正常運作。

▲ 2020台中休閒美食展結合素食健康展同步舉辦，今年展出多了防疫概念。（圖／記者金武鳳攝，2020.10.30)

其次，為提供正確的食品安全觀念，及環境清潔消毒與相關法規新知，開幕首日即舉辦「環境與食安論壇」，邀請專家分享防疫知識與了解食材處理預防中毒等議題，現場食藥署設攤推廣食品安全，讓大眾食在安心。





為期4天的休閒美食展暨素食健康展，總計規畫九大主題，有民生食材、甜點烘焙、健康養生、小農市集、異國美食及素食料理器材等。其中，人氣伴手禮專區，是由臺中市工商發展投資策進會嚴選獲獎的十大伴手禮商家參展，品質有保證，送禮自用兩相宜。





為刺激買氣，參觀美食展即贈送價值超過2,000元的「臺中十大伴手禮優惠酷碰券」，可以至臺中十大伴手禮展區或店家使用，凡購買人氣伴手禮可獲優惠外，現場消費滿額還可再兌換限量精品好禮，正在規劃年節採購的企業主，可得把握這難得的機會。

主辦單位表示，民眾可以到中彰投地區7-11門巿索取免費入場券或上「台中休閒美食展」線上索票。