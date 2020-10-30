中市滅鼠藥老鼠不吃 議員建議更換配方
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-30 13:33:24
台中市政府環保局展開「家鼠防治行動」，邀請民眾動員整理居家環境，掌握「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」、「不讓鼠住」三不原則﹔對此，市議員何文海今(30)日質詢時，拿出外觀似餅乾的滅鼠藥指出，民眾反映，市府發給的滅鼠藥效果並不理想，投放滅鼠藥區域，老鼠根本就不吃，質疑功效並不顯著。
何文海指出，環保局每年都有編列預算購買滅鼠藥，讓民眾可以索取用來滅鼠，但不少民眾向他陳情反映，環保局發給的滅鼠藥效果並不理想，老鼠根本就不吃滅鼠藥，民眾質疑功效並不顯著。何文海表示，民眾對於滅鼠藥的疑慮，環保局必須審慎了解目前滅鼠藥的功效，如果滅鼠藥老鼠不吃那等同於沒有效用，建議環保局要仔細評估滅鼠藥是否該更換配方，或者用其它方式替代滅鼠，以徹底解決鼠患問題。
環保局表示，市府每年10月至11月配合環保署辦理家鼠防除計畫，採購的滅鼠餌劑屬環保署核准的環境用藥，並經環檢所認可的檢驗機構檢驗成分合格。針對議員反映滅鼠效果不佳，將進一步了解，作為未來精進參考。環保局指出，為呼應友善環境概念，建議應減少藥劑使用。唯有落實防鼠三不原則，即「不讓鼠來」、「不讓鼠住」與「不讓鼠吃」，斷絕老鼠喜歡的環境及食物，才能有效杜絕鼠患。