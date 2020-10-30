旅展買氣M型化！飯店線上業績翻倍漲　實體展推加碼搶客

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老爺酒店集團線上旅展同樣也是開出紅盤，上線首日就創下單日 3,500 萬的業績，售價 15,500 元的礁溪老爺樂活露營假期套券，開賣 5 小時就銷售一空；天成飯店集團則推出最低 1.7 折起的聯合住宿券，每張 3,699 元，不分平假日皆可入住，預估整體線上旅展業績可成長 2 倍。
雲朗集團觀察，今年線上旅展買氣呈現 M 型化趨勢，除了特價 2,250 元的聯合優惠住宿券熱銷外，特價 47,888 元的經典湖景住宿套券，內含 4 間經典湖景房住宿券，也成為熱銷商品之一；美福大飯店主打彩匯自助餐券最低 64 折起，下午茶券每人 690 元，另外針對公司福委會推出單張面額 2,000 元商品券， 48 張套券特價 96,000 元，加贈 1 張菁英客房住宿券及 6,000 元全館餐飲招待券。
首度推出線上旅展的凱撒飯店集團，推出聯合住宿券 2,500 元買 5 送 1 優惠，吸引不少網友團購；寒舍集團除了線上旅展外，在寒舍艾美酒店內設置旅展快閃櫃，也接到不少大筆訂單，以探索廚房超值雙人券特價 $1,600 元起，及礁溪寒沐酒店住宿券最為熱銷。
即使線上旅展業績亮眼，飯店業者仍不放棄實體旅展銷售機會，加碼推出優惠吸引民眾目光，國泰飯店觀光事業表示，今年桃園 COZZI Blu 和逸飯店全新開幕，為加強與旅客溝通，仍決定參加台北國際旅展；六福旅遊集團每年都於攤位舉辦試吃活動，並推出粵亮四人鴨合宴 4,999 元等快閃特惠商品，都有助於拉抬現場買氣。