戰機失事究責 羅智強：蔡英文一句話讓F-5E多飛9年
戰機失事究責 羅智強：蔡英文一句話讓F-5E多飛9年
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-30 13:44:41｜update2020-10-30 14:14:28
台東志航空軍基地的1架F-5E戰鬥機在29日墜海造成飛行員朱冠甍喪生，外界究責誰之過。總統府前發言人、現任國民黨革命實踐研究院院長羅智強30日表示，綠營推諉責任到馬英九前總統身上，但馬時期的規畫早應在2019年除役F-5E，「是蔡英文總統一句話，讓F-5E多飛 9 年」。
羅智強指出，F-5E這款戰機在台灣服役超過40年，已超過戰機最大服役年限，殉職的朱冠甍上尉更曾告訴母親「F-5E早晚會出問題」。羅智強說，失事後，蔡英文隨即發文，要求國防部盡速查明事故原因。豈料蔡英文一講完，綠營側翼紛紛揣摩上意，不但把蔡英文的責任推得一乾二淨，更劍指馬英九，桃園市議員王浩宇甚至指控「馬執政八年，教練機進度零」。看到這種發言，他只能深嘆一口氣，因為民進黨都當家5年了，出事還是只能「拉馬維拉」。
羅智強表示，依馬英九時期的軍機採購規畫，F5-E戰機早該於去年(2019)解除現役，但民進黨執政後，空軍被迫改口「F-5E有延壽計畫，可以飛到2028年」。
羅智強說，蔡英文總統一句話，F-5E就要多飛 9 年，這是馬英九的責任嗎？蔡英文總統曾說，會當國軍最強的後盾，但2020年沒戰爭，台灣卻已累計15名官兵殉職，軍機出事了，責任就推給馬英九，這算什麼後盾？對於F-5E失事，蔡英文總統29日表達哀悼之意，她要求軍方務必查明事故原因。