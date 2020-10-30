協尋遇害女大生卻遭留言奚落　黃捷：毛骨悚然的滿滿惡意

台南驚傳隨機擄人殺害的重大案件，馬來西亞籍長榮大學24歲鍾姓女學生於28日晚上遭人擄走並勒斃，且兇嫌之前便曾試圖擄走其他學生，誇張犯行震驚全台。對此，高雄市議員黃捷表示，女大生失蹤當天她的朋友上網PO文希望求助網友協尋，但下方卻有許多不可思議的留言，滿滿的惡意與鄙視令人毛骨悚然，讓黃捷強調性平教育的腳步絕對不能停。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃捷今（30）日在臉書發文談論台南女大生命案，指出於同樣的地點在上個月已經發生過女大生險遭擄走的事件了，直言歹徒根本就是預謀犯案。黃捷認為，「這就是我們社會長期檢討性暴力受害者，以及用什麼動物性、生物本能的偽科學去解釋性暴力的結果，這些犯罪會一再的重演。從家庭、學校到社會，叮囑的都是不要穿太少、不要落單、不要太晚回家等，卻很少人會強調不要去侵犯別人」。黃捷更透露女大生失蹤當天他的朋友上網PO文希望求助網友協尋，但下方卻有許多「不可思議」的留言，像是「只是交了新男友了啦」、「只是在夜店認識洋人去嗨了」、「長這樣應該不用擔心綁架啦」等等，黃捷批評「令人毛骨悚然，可見這個社會對於女性還是有滿滿的惡意與鄙視」。黃捷最後呼籲落實性平教育的腳步絕對不能停，才能從根本解決性別歧視與性暴力。（編輯：倪浩軒）▲黃捷發文全文。（圖／翻攝自黃捷臉書）