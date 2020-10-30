藍議員質疑進口「毒豬」　陳其邁：馬英九開放「毒牛」？

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今天藍營議員多聚焦於明年萊豬進口議題，國民黨議員黃紹庭表示毒豬明年就要進來台灣，痛批農委會主委陳吉仲日前回應萊克多巴胺零檢出的回應根本是在講「幹話」，並質問高雄市長陳其邁如果是站在多數民意，為何有七成民意反對萊豬，身為市長為了高雄市民的生命違背黨意有這麼困難嗎？並呼籲民進黨議員也能夠支持國民黨修正食安自治條例的提案。
高雄市長陳其邁則反問，黃紹庭議員說美豬是毒豬，2012年馬英九開放美牛也是毒牛嗎？若修法要不要把美牛放進去？台灣已經吃了8年的美牛，這樣不是打臉馬英九總統嗎？這些是科學問題，台灣豬很好吃，政府會加強把關、溝通，要求清楚標示，不想吃到的民眾就不會吃到。
民進黨議員邱俊憲則認為萊豬議題被去脈絡化思考，大家都被政治人物嚇死，他首先問衛生局長黃志中萊克多巴胺放在美豬和美牛對人體來說是否有不同，且前榮總精神科醫師蘇偉碩說空氣中也會吸收到萊克多巴胺，且萊劑毒性比搖頭丸還可怕，讓邱俊憲驚呼如果真是這樣就不是肉販是「毒販」。
衛生局長黃志中則回應，劑量相同就沒有不同，並表示蘇醫師資料誤植，這些是錯誤的推論，據了解，食藥署也已發文駁斥，對此邱俊憲痛批，所以不正確資訊的危害，比食品添加物對社會的危害更大，問題在如何用更嚴謹的方式規範，而不是恐嚇國人獲取政治利益！邱俊憲認為，現今食安問題仍層出不窮，所以他提議提高吹哨者的獎勵，高雄市長陳其邁則表示贊成。
陳其邁強調，政府基於國際標準跟科學證據開放含萊克多巴胺的美豬進口，地方政府最重要的是能夠在於包括整個溯源管理，還有落實標示以及在整個查驗的部分，盤點從研考會、各局處列管的相關團膳，市府會提高查驗的量能來保障國民的健康，被問到是否是零檢出？陳其邁表示，會按照中央的現行衛福部所訂定的標準。