超跑重機深夜「拉轉」擾人 議員籲速購「聲音照相」
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-30 15:10:00
台中超跑、重機、豪車密集度，在網路上被封為「全國第一」，有人認為台中消費力強勁是好事，也有人認為是「每日惡夢」；台中市議員陳文政質詢指出，深夜時分時常聽見性能車輛在起步時重踩油門「拉轉」，用高分貝的聲浪吸引眾人目光，造成周邊住宅區的民眾不堪其擾，他呼籲環保局應儘速採用最新科技的固定式「聲音照相」，杜絕少部分駕駛的不良行為。
陳文政指出，根據環保署噪音管制區劃定作業準則，住宅區或住商混合區屬於2、3類噪音管制區，晚上10點後「均能音量」不得高於50-55。他表示部分超跑光怠速的音量恐就超過60分貝，深夜時分若長時間怠速，早已超過噪音標準；更有少部分缺乏公德心的駕駛人喜歡重踩油門「拉轉」起步，發出的巨大聲浪不但成人會被嚇醒，更有民眾反映家中嬰兒因此久哭不止。陳文政批評，根本是「把自己的快樂，建築在別人的痛苦上！」陳文政說，過去因法規限制，噪音取締只能依靠基層員警操作儀器測量。而基層員警工作已經相當繁重，且大部分的駕駛人不會在看到警察時還故意拉轉挑釁，所以取締效果相當有限。
行政院環保署目前已在研修「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」，將聲音照相的系統標準化，允許用「聲音照相」科技執法，預計在明年元旦上路。陳文政要求台中市環保局應儘速編列相關預算，並將聲音照相裝設於車輛噪音的熱點，遏止沒公德心的駕駛行為，還給台中市民安靜的夜晚。環保局代理局長陳宏益表示，中央環保署研議修法推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音若超過標準將自動拍照，可直接開罰，台中目前也於社區密集區安裝1支固定式、1支移動式聲音照相進行監測，只要測到車輛噪音分貝過高，直接啟動錄音、錄影，減少上前攔截的危險性，但因中央尚未通過法令處分規定，市府也積極向中央建議儘速通過，明年將配合中央政策擴增至6支固定式、2支移動式聲音照相，提供社區更好的生活品質。