馬籍女學生遇害父母急來台 指揮中心：比照外交泡泡協助
馬籍女學生遇害父母急來台 指揮中心：比照外交泡泡協助
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-30 14:39:25
長榮大學發生擄人案，馬來西亞籍鍾姓女學生不幸遇害，其父母欲來台認屍，但外界關心居家檢疫14天限制。為此，中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，本來就有奔喪的相關規定，不過如果有特殊需求，可採類似外交泡泡模式，入境經PCR核酸檢測確認陰性後，在台活動外出，安排不與民眾接觸，指揮中心將協助警方完成此次緊急事件。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日指出，針對在防疫之下有奔喪的需求，其實原本就有相關規定，就是入境後第２天可以申請自費採檢，採檢陰性後可外出，但有時間限制，一天一次，每次２小時為原則，可跟地方政府申請。不過因為此案特殊，莊人祥表示，如果警政單位與家屬需求高，那麼可採取類似外交泡泡的方式處理，即不需檢附入境３天前陰性報告，入境台灣後可立即篩檢，確認陰性後將由專人專車處理後續事宜，動線將會受到規劃，與人接觸時也要全程佩戴口罩，相關單位可提出申請。指揮中心指出，女大生家屬只能待在防疫旅館，如需配合檢調作業外出時，動線將會受到規劃並全程佩戴口罩，且專人專車模式移動，並不會與民眾直接接觸，而家屬在台灣時間超過３天，則需每３天採檢一次。