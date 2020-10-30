「泡芙人」不易察覺　議員：有年輕化趨勢

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黃守達質疑，目前看不出衛生局有提出任何具體的糖尿病防治政策，11月14日就是世界糖尿病日，台中市更是今年聯合國世界糖尿病日園遊會暨點燈活動的開跑縣市，但台中糖尿病防治的狀況看來卻不盡理想，衛生局應該要檢討數據暴增的原因，並提出相關對策來因應。
糖尿病的成因之一就是肥胖，黃守達也於現場詢問局處首長的BMI值，超標人數眾多，連衛生局長自己都微微超標。黃守達強調，後疫情時代，大家變得較少出門，也很倚賴外送美食，肥胖的問題有越來越嚴重的趨勢。但肥胖憑藉外表以及BMI值來判斷已不盡全面，「泡芙人」越來越多。泡芙人意指體態看似健康，BMI值也在標準內，但其實有體脂過高、肌肉量不足問題的人，這類人也是糖尿病高風險族群，卻不易自我察覺。
黃守達建議，衛生局可研議採購利用生物電阻抗分析法(BIA)的「身體組成精準分析儀」設備於各區衛生所，讓民眾到衛生所就能測量脂肪量、肌肉量、體水分量、基礎代謝率、內臟脂肪指數等等，了解自己身體組成，進一步選擇適合自己的健身方式。
黃守達指出，全台中目前有30間衛生所，地方衛生所最常互動的族群多是老人、幼兒，與年輕族群的互動較少，若能購入這樣的設備供市民使用，不僅能有效加強民眾對於自我身體狀況的認識，也能夠增加年輕人與地方公衛場所的互動。
衛生局表示，糖尿病標準化死亡率上升趨勢全國一致，推估可能與老年人口增加、平均壽命延長及生活型態有關，致使診斷出糖尿病的機率增加，加上糖尿病的危險因子，包含肥胖、三高、吸菸、飲食及運動習慣不佳等，並常併發腎臟病、眼睛疾病和其他神經病變，導致糖尿病併發症提高死亡率。
衛生局持續透過多元方式，宣導市民養成運動等良好生活習慣，並提供篩檢服務，以早期發現、早期治療，市府並結合院所，藉由醫療照護團隊收案照護，定期追蹤治療，強化糖尿病友透過藥物、飲食、運動等自我管理及定期回診、按時接受眼底、尿液微量白蛋白、醣化血色素及空腹血脂等項目檢查，掌控病情，減緩併發症發生。
此外，市府將評估於衛生所設置「身體組成分析儀」，提供市民了解身體健康參考資訊，結合衛教、飲食及運動等，提升市民健康。