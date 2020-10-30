中天換照聽證會兩派交鋒 近八成民眾質疑NCC不夠中立
中天換照聽證會兩派交鋒 近八成民眾質疑NCC不夠中立
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-30 14:34:05｜update2020-10-30 14:38:08
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於10月27日到10月29日，針對國家通訊傳播委員會（NCC）日前召開中天電視台換照案聽證會等議題進行調查，吸引3232人次參與，逾六成民眾認為政府不該干涉新聞自由、不應該撤銷該台執照；更有近八成民眾覺得NCC雖是獨立機關，但仍有政治力量介入。
中天新聞台事業執照即將在年底到期，國家通訊傳播委員會（NCC）日前召開中天電視台換照案聽證會，神旺投資董事長蔡衍明親自出席，雙方爆發激烈攻防，NCC最後稱將最慢在12月11日執照到期前做出決議，針對NCC是否撤銷中天新聞電視台執照，有逾六成（66.83%）民眾認為政府不應該干涉新聞自由，但另有31.87%民眾覺得因媒體不夠自律，應要強力制裁。不過，各界對於決定是否撤照的主管機關NCC中立性有所質疑，僅有19%民眾覺得NCC是獨立機關，相信它不受政治力量干預，但近八成（77.72%）民眾都不相信身為獨立機關的NCC沒有受到政治干預、介入。
在聽證會中，神旺投資董事長蔡衍明強調他絕對沒有參與中天的新聞會議，也沒有下指導棋，但超過半數（55.01%）民眾認為怎麼可能沒有，不相信他沒有參與，不過也有近三成民眾（29.83%）民眾覺得他公務繁忙，應該無暇參加各種新聞會議。
至於在聽證會過程中，中天方質疑7位鑑定人最後只剩2位，其他都中途離席，針對現場的2位鑑定人提問，卻只能「書面回覆」，認為行政程序不公平，有近七成（69.49%）民眾覺得確實不太公平，畢竟人在現場卻不給問，另有25.99%民眾覺得沒有公不公平問題，因為聽證會流程與程序早就公開了。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3232人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。