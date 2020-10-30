NBA／新賽季可能只打72場例行賽　同區內戰將各打8場

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NBA／新賽季可能只打72場例行賽　同區內戰將各打8場

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-30 14:45:58

▲金州勇士新主場舊金山大通中心(Chase Center)。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA2020-21賽季如何開打，引起許多討論。（圖／美聯社／達志影像）
NBA下一季要怎麼打？根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，聯盟很可能會採用72場的例行賽的方案，並在12月22日開打。
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由於疫情影響，今年賽季直到10月12日才結束最後一場賽事，這比過去晚了4個多月，這也代表新賽季的賽程也勢必將會受到影響，必須要延後開打。
不過之前傳出12月23日開打的方式，被許多球星給吐槽，湖人後衛Danny Green更在受訪時表示，如果今年就開始進行新賽季，那LeBrin James首個月恐怕不會出賽。

2020-21賽季若在12月就打，對於許多季後賽球隊來說，他們僅僅只有休息２-3個月左右的時間，身體的疲勞根本都還沒有恢復，這可能將導致他們之後在季中容易受傷。

對此，聯盟雖然沒有在開打時間上做出太大的讓步，不過卻有可能縮短例行賽賽程，根據知名記者John Hollinger撰文指出，過往82場比賽一般需要花上177天來完成，而72場則大概要花135天，將能提前一個多月結束例行賽。

不過他也指出，為了要迅速消化賽事，「背靠背」的賽程可能會增加，另外聯盟也可能取消不同分區之間的球隊，減少長途旅行帶來的風險。

具體內容為，球隊分別要和所處同樣賽區的其他球隊先打8場的比賽，之後再和同處一樣分區的另外10支球隊各打4場的比賽，每支球隊的客場之旅用小型系列賽的方式，來進行2場比賽。
不過NBA各個賽區和分區強弱有所差別，若真的使用這種賽制，恐怕公平性會受到質疑，Hollinger也另外分享了幾種方案，不過目前聯盟還未做出決定。
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