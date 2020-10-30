藝術亮點新增11尖兵　台中藝術版圖繽紛多「藝」點

邁入第16年的「臺中藝術亮點」計畫，今年以「繽紛藝點」為主題，增添11家生力軍，包括銀行、藝文展示空間、餐飲業者、才藝補教業等各行各業，今（30）日舉辦揭牌式，臺中市副市長黃國榮勉透過亮點家族，促進大臺中藝文發展，讓藝術亮點在臺中發光發亮。

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▲遠在山那邊的梨山賓館，成立山那邊夢想書屋，推動偏鄉閱讀風氣，成為台中新增藝術亮點。（圖／記者金武鳳攝，2020.10/30)

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臺中市政府文化局表示，希望藉由推動藝術亮點計畫，鼓勵各行各業辦理藝文活動，讓臺中市民親近藝術、體驗更多藝文活動，誠摯邀請臺中業者，一同加入臺中藝術亮點行列，只要具備每年策劃4場以上藝文展演和講座的場次，且展演空間安全及設備得宜，即可於申請期間向文化局提出申請，成為藝術亮點新夥伴！