藝術亮點新增11尖兵 台中藝術版圖繽紛多「藝」點
記者金武鳳/台中報導
calendar_today2020-10-30 17:20:00｜update2020-10-30 18:50:23
邁入第16年的「臺中藝術亮點」計畫，今年以「繽紛藝點」為主題，增添11家生力軍，包括銀行、藝文展示空間、餐飲業者、才藝補教業等各行各業，今（30）日舉辦揭牌式，臺中市副市長黃國榮勉透過亮點家族，促進大臺中藝文發展，讓藝術亮點在臺中發光發亮。
黃國榮表示，臺中市藝術亮點邁入第16年，亮點遍布臺中各個產業，市府未來會持續推動行銷，讓藝術亮點成為藝術文化平台，舉辦更多藝術活動，希望不只是臺中市市民，外縣市朋友也能認識到臺中除了藝文場館外，民間各行各業也有許多藝術亮點；此外也希望能藉此增加藝術家與民眾互動，加深文化傳承。揭牌儀式由黃國榮與文化局長張大春共同主持，西屯區議員黃馨慧親自出席﹔黃國榮指出，16年來，獲選台中市藝術亮點已有102處，新增11家後共有113處，涵括各行各業，遍布大台中地區，讓台中藝文版圖又繽紛多「藝」點。
新增藝術亮點包含，余舍行旅、國立勤益科大藝術中心、霧峰林家宮保第園區、遠東國際商業銀行台中朝富分行、梨山賓館、亞洲大學現代美術館禮品店、摘星山莊、茶境天使、思達音樂藝文空間、光質作文創、阿凱鐵工坊。
張大春說，新增亮點平日即積極推動藝文，提供藝文展出與藝術家交流平台，以余舍行旅為例，不定期舉辦親子同樂的藝文活動，陶冶旅人的身心﹔梨山賓館遠在山那邊，為推動偏鄉閱讀風氣，成立「山那邊 夢想書房」，開放3萬冊藏書給社區民眾借覽，也積極邀請藝文界上山，讓更多文化因子漫向梨山，讓民眾在深山也能與藝文相遇。
臺中市政府文化局表示，希望藉由推動藝術亮點計畫，鼓勵各行各業辦理藝文活動，讓臺中市民親近藝術、體驗更多藝文活動，誠摯邀請臺中業者，一同加入臺中藝術亮點行列，只要具備每年策劃4場以上藝文展演和講座的場次，且展演空間安全及設備得宜，即可於申請期間向文化局提出申請，成為藝術亮點新夥伴！