褒忠幸福踩燈節 彩繪燈籠在地情
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-30 15:25:33
褒忠鄉公所為明年元宵節活動準備，與褒忠鄉在地的學校共同辦理創意彩繪燈籠活動，受到褒忠鄉國中學生熱烈的參與，讓許多原本素色的燈籠，呈現出五彩繽紛的效果。今日在潮厝華德福教育實驗小學進行彩繪燈籠的頒獎。
鄉長陳建名表示，褒忠鄉的好與未來，透過在地學校的同學共同參與之下，讓大家可以多多看看自己的家鄉，也可以將這些美麗的燈籠在明年元宵節的時候，呈現在具有歷史與特色的褒忠老街當中。公所秘書周育晴說，這次的彩繪活動雖然延續去年的方式辦理，但是透過學校校長得知：今年度學生在繪畫的過程，都能夠充分的運用生活中觀察到的東西，把它畫在燈籠上面，例如：毛毛蟲、老街、老屋…等等，今天的頒獎現場，潮厝華德福教育實驗小學還特地將小朋友的畫作布置成為頒獎的現場，讓頒獎現場呈現熱絡的氣氛。
另外，參與協助的亞洲大學王志華助理教授表示，跟學生的互動過程中，發現到學生們充滿了觀察與好奇的心，且很了解褒忠鄉的傳統文化，透過彩繪燈籠活動，實實在在的擾動地方，相信這樣的活動可以對親子、學校與公所、學校與社區村里之間建立更濃厚的情感。
這次的彩繪活動之後，預計在明年初的元宵節進行展示，鄉長陳建名也邀請大家有空可以來褒忠鄉走走，有五年千歲廟、鄧麗君出生地、吃飯擔等優質的在地人文，一起把褒忠鄉給行銷出去。