再增3例接種流感疫苗後死亡　指揮中心：跟疫苗無關

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再增3例接種流感疫苗後死亡　指揮中心：跟疫苗無關

記者許家禎/綜合報導

calendar_today2020-10-30 15:00:54｜update2020-10-30 15:08:29

流感疫苗副作用一次看　莊人祥：1到2天會自然恢復
▲指揮中心發言人莊人祥表示國內再增3例，接種流感疫苗後死亡案例，不過經專家初步研判跟疫苗無關。（圖／指揮中心提供）
針對近來引起關注的流感疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（30）日指出，由於接種疫苗發生的不良反應受到民眾關注，因此主動讓大眾知道。這兩天不良事件增加112件，總計192件，其中新增3例死亡案例，不過經專家研判，都跟疫苗無關。
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莊人祥指出，到目前為止，接種流感疫苗共457萬劑，去年同期則是354萬劑。至於國人關心的不良事件，前天（28日）通報有80件，而這2天又陸續通報，不良事件共增加112件，總計192件，其中嚴重不良反應事件有54件、非嚴重的有138件，而嚴重不良反應中新增3名死亡案例。
莊人祥進一步指出，嚴重不良反應的54件裡，死亡病例有7件（包括28日公布的4件與今日的3件）、2例病危、17位入院治療、其他則有28件。至於今日公布的3例死亡案例，第一位是70多歲的男性，今年5月確診肺癌第三期但並未治療，隨後10月8日接種流感疫苗，10月13日死亡，死因為急性心肺衰竭。

▲中央流行疫情指揮中心30日公布，再增3例接種流感疫苗後死亡案例，但經專家初步研判，與疫苗無關。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心30日公布，再增3例接種流感疫苗後死亡案例，但經專家初步研判，與疫苗無關。（圖／指揮中心提供）
 

第二例是70幾歲男性，10月7日接種疫苗，17日有胸悶狀況收入住院，經電腦斷層掃描發現有心肌梗塞合併心包積液，最後不幸死亡。第三例為80歲女性，過去有高血壓、腦動脈相關問題，10月7日接種流感疫苗，死亡原因是腦動脈血管瘤破裂。此3例經專家會診後，初步研判與疫苗無關，而這3例所打的疫苗也都不同品牌。

莊人祥表示，在韓國造成多起施打流感疫苗後死亡案例，根據了解並非集中在某個品牌，除了賽諾菲還有韓國自產的6、7種品牌，而今天3例經調查也都施打不同的疫苗品牌，至於新加坡與馬來西亞停止施打，是由於新加坡有進口韓國疫苗，而馬來西亞因為距離近，因此在有疑慮之下停止施打，指揮中心會隨時掌握疫苗相關數據，並與專家討論。

至於關於加購流感疫苗，莊人祥指出在台灣有證照的疫苗都會去問，如果時程與數量確定了就會公布
另外，東洋新冠肺炎疫苗部分，莊人祥表示由於受限冷鏈技術，需要負七十度的冷藏設備，因此購買的量會有比較大的限制，這些都是購買的考量原因之一，至於外傳可能自費也打不到，他解釋仍要釐清公費自費的問題，「並不是不能自費，相關議題都還在討論中」。
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