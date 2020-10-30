再增3例接種流感疫苗後死亡　指揮中心：跟疫苗無關

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莊人祥進一步指出，嚴重不良反應的54件裡，死亡病例有7件（包括28日公布的4件與今日的3件）、2例病危、17位入院治療、其他則有28件。至於今日公布的3例死亡案例，第一位是70多歲的男性，今年5月確診肺癌第三期但並未治療，隨後10月8日接種流感疫苗，10月13日死亡，死因為急性心肺衰竭。
第二例是70幾歲男性，10月7日接種疫苗，17日有胸悶狀況收入住院，經電腦斷層掃描發現有心肌梗塞合併心包積液，最後不幸死亡。第三例為80歲女性，過去有高血壓、腦動脈相關問題，10月7日接種流感疫苗，死亡原因是腦動脈血管瘤破裂。此3例經專家會診後，初步研判與疫苗無關，而這3例所打的疫苗也都不同品牌。
莊人祥表示，在韓國造成多起施打流感疫苗後死亡案例，根據了解並非集中在某個品牌，除了賽諾菲還有韓國自產的6、7種品牌，而今天3例經調查也都施打不同的疫苗品牌，至於新加坡與馬來西亞停止施打，是由於新加坡有進口韓國疫苗，而馬來西亞因為距離近，因此在有疑慮之下停止施打，指揮中心會隨時掌握疫苗相關數據，並與專家討論。
至於關於加購流感疫苗，莊人祥指出在台灣有證照的疫苗都會去問，如果時程與數量確定了就會公布
另外，東洋新冠肺炎疫苗部分，莊人祥表示由於受限冷鏈技術，需要負七十度的冷藏設備，因此購買的量會有比較大的限制，這些都是購買的考量原因之一，至於外傳可能自費也打不到，他解釋仍要釐清公費自費的問題，「並不是不能自費，相關議題都還在討論中」。