古董車遊諸羅　邀民眾共同體驗嘉義之美

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11月7日嘉義市立美術館將舉行開幕儀式，為把嘉義之美呈現在全國與全世界的眼前，公部門與民間團體一起攜手合作共推觀光，讓全國看見嘉義；11月7日至11月9日總計有50台的古董車來嘉義，8日上午齊聚美術館前靜態展示，讓民眾一睹美車風采，下午古董車車遊嘉義市，以「行動美術館」之姿，呈現嘉義建築之美、景點之秀、人文之優。
台灣古董車發展協會指出，本次活動將有50輛古董車來嘉，在記者會現場展示的BENZ W121-190SL就是1954年紐約車展所發表的雙座敞篷跑車經典車種，是Benz 史上第一部搭載直列四缸引擎的量產車，目前身價推估有千萬元，還有Jaguar E-TYPE、福斯VW卡門 karmann Ghia都會在本次現身，愛車懂車的好朋友千萬不能錯過。
阿管處處長馬惠達表示，2020在嘉珍美透過古董車當媒介，在11月7日到9日走遍嘉義、呈現嘉義之美；7日古董車隊於民雄國家廣播文化館整隊，帥氣出發抵達嘉義市立美術館參與開幕典禮，再駛往檜意森活村，供民眾取景；8日是活動的最高潮，上午車隊在嘉義市立美術館靜態展示，50輛滿滿的古董車讓大家拍個夠，現場還會舉行小小車模攝影、繪畫比賽；下午則行經中山路、噴水圓環，讓古董車遊嘉義市車河，再開往逐鹿部落與觸口等地；9日古董車隊開往半天岩紫雲寺，跟著全台最長的溜滑梯一起入鏡。