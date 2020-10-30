5G網路佈建迅速！資策會預估：2021全球用戶數達3.3億

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資策會表示，東北亞由於享有人口優勢，加上韓國與中國大陸商轉時間早，將成為用戶數成長最主要地區，其次為北美洲、西歐，同時預測在2025年時，亞洲已開發國家、北美、中國大陸與歐洲5G使用滲透率將更高。
資策會表示，預估全球電信商將在2020至2025年花費1.1兆美元建置網路，其中有近八成比重使用於5G主題上，顯示電信商對5G商機寄予厚望。而受到2020年新冠肺炎疫情的影響，跨國漫遊收入大幅下滑，進而影響電信商營收表現，資深產業分析師徐子明指出，雖然5G有機會透過高資費提升ARPU表現，但受限於用戶滲透率成長需要時間，2020到2021年5G收入能挹注行動服務營收的成長幅度有限。
隨著5G應用發展，除了手機之外，行動營運商將為其他5G連網與周邊設備創造市場機會。資策會表示，國際大廠積極發展5G雲端遊戲、5G展演與5G賽事體驗，其中，台灣主要行動營運商也投入雲端遊戲服務布局，然而整體來看，一般消費者市場的殺手級應用仍有待開發。
資策會認為，手機將扮演5G市場領頭羊，2021上半年產業觀測重點一是華為未來手機佈局、二是行動營運商如何利用新iPhone搭配資費方案，刺激5G用戶數成長。資深產業分析師徐子明指出，用戶終端設備（CPE）為另一值得關注的5G終端，相較攜帶式熱點（MiFi），搭載5G技術的FWA CPE獲得更多網通業者青睞，被看好作為布局固網最後一哩的補充與替代方案，成為業者新產品開發目標。