名家論壇》黎榮章／台灣是亞洲最大川粉國？

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而川普除了聲量一路領先拜登外，更在10月初聲量一夕暴漲，由於川普透過推特帳號宣布自己與妻子確診武漢肺炎，讓網路聲量一下子暴衝5倍。除了突發事件之外，川普也因是現任執政者在美中台關係上動作頻繁，例如美中互相關閉領事館、美衛生部長訪台、台美軍售、美豬、台美貿易協定，讓台灣網友的關注度穩定且持續地圍繞著他。
不過川普的網路聲量雖壓倒對手，但輿情評價的「質」卻不如「量」來得理想，據QuickseeK快析輿情資料庫監測，川普近3個半月的網路好感度僅在10月初成長幅度較大，其確診後戲劇性地迅速痊癒，並堪比英雄電影片段的重返回白宮，激起網友正面討論，然而整體來說，川普的網路好感度並未隨著選舉接近、團隊狂攻拜登電郵門和其兒子醜聞，而有效拉抬自己的正面聲量比例。
民調結果川普獲42%台灣受訪者支持，不少人認為川普強硬的對中態度是其獲得支持的主因。盤點台灣網友對川普的討論焦點，結果發現聲量較高者包括中國、兩岸、確診、財經股市、辯論會、華為抖音等，其中以中國議題佔45%比例最高，若加上兩岸議題的5%，則剛好佔川普討論量的一半，這個結果似乎符合一般人期待：美中台關係仍是台灣網友關注美國大選時，最主要討論角度。
但從話題的正負聲量可看出，中國跟兩岸議題的好感度（P/N值）並列最低，也就是說，網路輿情風向和民調解讀存在落差，民調認為台灣人樂於看見川普強硬對抗習近平，然而不少如「台美友好僅是假象」、「川普商業賣台不可不防」等風向已在網路輿情中發酵擴散，凸顯出台灣民眾對於川普政府「美國優先」對外策略的隱憂。
民調的受訪者支持川普的比例高，可能係因為僅能在支持與反對當中做二分法選擇，在共機天天擾台、兩岸關係緊張的時空背景之下，台灣民眾傾向選擇對中態度強硬的川普似乎容易理解，這或許也可解釋為何香港對川普的支持度也相對其他國家來得高。然而，但透過台灣的網路輿情分析，更能進一步看出民眾實質想法，從川普個人的網路好感度及對中議題的正負評價歸納，可得知台灣民眾對川普的看法仍存在分歧，台灣絕非是「最大川粉國」。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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