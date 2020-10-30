最大獎入袋　台電公共藝術獲文化部雙獎肯定

文化部（29）日舉行「第7屆公共藝術獎」頒獎典禮，台電繼2017年以「總管理處公共藝術設置計畫」獲文化部文馨獎肯定後，今年（2020）再拿下公共藝術卓越獎，成為公共藝術獎7屆以來第一個獲卓越獎的國營企業，且「台中公共藝術設置計畫」一併獲得教育推廣獎肯定。台電表示，台電除確保全國穩定用電，也希望透過空間友善改造與推動藝文活動，除了善盡國營事業社會責任，也讓台電的美麗讓更多人看到。

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第7屆「公共藝術獎」頒獎儀式，現場由台電董事長楊偉甫代表接受表揚。文化部期望透過設置公共藝術獎，以具體行動來鼓勵為公共藝術投入心血的藝術家、興辦機關及策劃團隊等，也持續推動國內公共藝術發展與突破，是台灣公共藝術領域最具指標的獎項。

台電說明，今年首次以「總管理處公共藝術設置計畫」奪下最大獎-卓越獎，將超過30年歷史的台電大樓，與現代感的科技藝術結合，以「電力能源」為主題，變身「低碳開放」公共藝術空間。例如台電大樓與豪華朗機工團隊合作，透過在雨遮上裝置小風機打造玻璃飄帶，將過往惱人的「掀裙風」轉化為發電能量。同時也在大樓外牆上，利用從電廠、回收場蒐集而來的241盞回收節能路燈作為點綴，共同點亮夜晚的公館街區，創造讓民眾樂於親近的藝術空間，拉近建築環境與人之間的距離。





台電指出，在強化台電大樓景觀及人文藝術之餘，也不忘透過公共藝術活絡與社區的情感聯繫。位於公館溫州公園的加羅林魚木已有近40年歷史，是台北市近2000棵受保護樹木中唯一一棵魚木，台電主動拆圍牆、遷移電力設備，並以不開挖的方式設置開放賞花空間及露天涼椅，並導入公共藝術「魚木的心跳」，結合音樂、賞花等活動，打造社區美好的休憩角落。





除了總管理處，台電「台中公共藝術設置計畫」與台中市政府攜手於台中公園辦理公共藝術節，設計10組臨時性空間裝置藝術作品，妝點台中公園每一個角落。同時也在展覽期間，邀請民眾參與創作工作坊，請來文史工作者林良哲導覽「台中公園百年風華」及國際知名舞蹈家許芳宜辦理講座及工作坊等多元文化活動，讓綠能的藝術能量持續蔓延，獲得教育推廣獎肯定。





台電不止透過設置公共藝術拉近建築物與人之間的距離，台電去（2019）年除在高雄公共藝術節舉辦「奧拉之城I」遊戲體驗，也將公共藝術轉化為兒童及青少年喜愛的桌遊模式，發行遊戲寶物卡。台電更預計於明（2021）年舉辦「奧拉之城Ⅱ」，再發行風靡一時的超美景點「點亮十三層」、關渡「仙泡兒」等60張卡牌，供玩家進行對戰遊戲，只要通過台電公共藝術及奧拉之城粉專發布的各項趣味任務，就能得到抽卡機會。



