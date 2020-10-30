名家論壇》鬼才阿水／中天電視台是否換照？搞清楚重點！

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根據「衛星廣播電視台」第11條規定，電視執照期限每6年要審查換照一次，台灣所有電視台都會經過相同的審核標準，2014年中天電視台換照審核時，NCC在超過半數以上的專家學者投下反對票後，仍以限期改善與附加條件的方式讓其通過。
然而，這六年中天電視台是否有如期改善呢？
並沒有。
中天電視台的問題是公司內部營運方針錯誤導致的結果，但本身就是傳播媒體的中天，卻透過旗下的新聞媒體將其塑造成「政治問題」將一切過錯推給「藍綠惡鬥」，卻忽視了過去不斷地踐踏媒體專業，光是被處罰的罰緩就將近上千萬，更成為台灣政治撕裂的開端。
媒體可以擁有立場，但不該失去真實。
當中天電視台為了自身媒體與特定政黨利益，大幅度的報導失真新聞，甚至成為假消息訊息的傳遞開頭，不只讓台灣社會得要耗費大量的人力成本來闢謠，更讓許多長期收看中天電視台的觀眾群，產生嚴重的錯誤認知，最終產生不同的投票結果。
今天早上九點半的換照聽證會即將開始，因應防疫並未開放一般民眾入場，僅提供媒體會前拍攝，會議當中需在一旁一同觀看直播，這是台灣史上第一次為換照舉辦的聽證會，也是少見的由三位委員擔任主持人。
電視台關閉或倒閉並不稀奇，過去馬政府時代也有年代電視台因「節目廣告化」導致換照失敗進而關台，這也讓各家媒體更加自律，在節目製作內容品質與商業上取得平衡，讓一般人民在閱讀媒體時不易受到偏頗的報導影響。
這幾年台灣不斷的提倡「媒體識讀」，這也是我大學在世新求學時尤為重要的一門課，過去資訊獲取來源僅來自於傳統媒體，如今網路快速發展與普及，各個平台都能成為假消息的溫床，一旦閱聽眾因內容聳動、恐懼、新奇等各式理由閱讀完後傳遞，錯誤認知就會不斷被刻在腦中。
與我相同世代的人，早在十幾二十年前，電子郵件剛盛行時就常接到相關的假消息轉傳信件，印象最深刻的包含中國當時對影視作品的翻譯中有「好大的一把槍、一個低能兒的故事、尋找爸爸」，或是告訴你吃蝦不能喝養樂多會產生砒霜、味精是有害等等的消息等，經過這麼多年這些訊息對我們已經有了免疫力，但許多長輩是在近幾年才接觸網路，又缺乏資訊辯證能力，一個不小心，就被假消息牽著鼻子走。
這次的中天電視台是否能夠成功換照，也正是給其他媒體一個表率，如果他依然能夠闖關成功，那也意味著這些犯錯只要罰錢就能了事，最終讓其他媒體也群起效尤，對台灣的媒體環境絕對不是好事。
另外這次換照風波也讓民眾黨的支持度再度下滑，更讓頭號鐵粉館長宣布2022 / 2024都不會支持民眾黨，我個人是表達支持的，過去館長是反紅媒遊行的主要策畫者，更因此每年少了數千萬的獲利，就像我過去常說的。
「清醒，永遠不嫌晚。」
●鬼才阿水／網紅作家
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