F-5E戰機墜海原因　嚴德發：打撈殘骸才能判定

（中央社記者盧太城台東縣30日電）空軍志航基地F-5E戰機昨日在台東近海墜落飛行員朱冠甍罹難，國防部長嚴德發今天到靈前致意探視家屬。對於戰機失事原因，嚴德發說，必須要打撈到戰機殘骸才能判斷原因。

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外界關切戰機失事原因，嚴德發離開靈堂後表示，必須要打撈到戰機的殘骸才能判斷原因。目前海軍獵雷艦和民間有經驗的打撈公司已開始進行打撈作業；空軍飛安調查小組也進駐志航基地調閱相關資料。

至於F5系列戰機換裝進度，嚴德發說，目前正由漢翔公司製造新一代教練機出廠，待出廠後分兩階段換裝，台東聯隊33架將優先換裝，明年啟動，3年內全部換裝，這些都依進度執行中。





對於朱冠甍的母親昨天在媒體面前痛批F5系列戰機老舊，嚴德發也表示，F5系列戰機是民國69年進來，空軍在83到89年間，請美國原廠進行結構強化，之後也請美國說明壽期，單人座壽期是14779小時，目前平均飛行時數是7825小時，只要妥善就可執行飛行任務。包括美國在內，全球還有26國使用F5系列戰機，空軍目前正進行特檢，未來會加強飛安維保。





志航基地昨天在台東市立殯儀館布置靈堂，嚴德發前往靈堂上香致意，慰問朱冠甍的母親和妻子，表達深切的哀痛和不捨。他說，朱冠甍是為了國家為了人民，犧牲生命，國家損失了一位這麼好的飛行員，國軍也失去了情同手足的袍澤，非常難過。朱冠甍的妻子和母親泣不成聲，母親哭著說，最可憐的是「冠甍」的妻子。





志航基地一架F-5E戰機昨天起飛約2分鐘後在杉原灣約1.5公里海域墜海，飛行員朱冠甍上尉雖然跳傘獲救，但傷重送醫不治。（編輯：孫承武）1091030