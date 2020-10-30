兩廳院33周年！官網、會員制度大更新搶先看

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「兩廳院其實很早以前就已經在進行工作的數位化，但數位化已不足以因應當下與未來劇場的需要。」劉怡汝指出，兩廳院數位再造工程，首先開發劇場管理營運系統，重新檢視現有工作流程和模式，簡化作業流程，將動輒超過二個月的外租作業時間縮短一半，同時做到無紙化的目標，而內部資訊整合也能即時同步，減少各項人工統計可能的誤差。
而全新的兩廳院官網，耗時2年升級，系統也開始對外運作，以增加互動與打造原生內容網站為目標，聚焦提升觀眾使用體驗、活動報名系統、內容為主、兩廳院會員綁定與表團及觀眾分流的經營五大方向。以沈浸式專題網頁，介紹場館，也加入共融平權設計思維，無論在無障礙瀏覽、辨色、字級上都較過往升級。
同時，因應網路視覺的優化，原兩廳院標誌也進行了優化，朝向簡潔、更適合於數位應用的概念發展，並重新設計「國家兩廳院 NTCH」中英文標準字，做為國內外各大場合溝通使用，在全新官網上架後全面更新，預計在明年TIFA前各通路露出將全面更換完畢。
而2004年推出的「兩廳院之友」會員制度至今已16年，隨著11月19日兩廳院售票系統將啟動轉為文化生活售票平台試營運，銷售內容也將擴大至表演、視覺、電影、文創等不同領域，兩廳院「場館會員」將與「售票系統會員」分開。而現有會員的會籍，新制依消費歷程升級為「廳院人」、「廳院迷」，以及21歲以下青年專屬的「廳院青」。
改制將使兩廳院會員購票優惠更多，新制以兩廳院場館場次為主，不限節目、活動，不限金額累積，更快達到續會標準，而且場館節目看越多、折扣券送越多。只要到兩廳院新官網完成會員綁定，即自動加贈1年場館會籍，而青年會員除了免費入會及屆齡贈送付費會員一年外，將可參與各類推廣活動，鼓勵青年接近表演藝術與兩廳院，增加未來觀眾的多元與可能性。
劉怡汝表示，「其實數位再造不僅僅是在網路科技上的應用，而是在營運上、創新研發上有更迅速或更精確的方法或數據，讓成效更大、串連更多，讓表演藝術和場館被發現與探索，讓互動與創意在此共融。數位，是兩廳院打造每個人的生活空間與藝術的重要工具與思考。」