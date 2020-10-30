馬英九辦公室痛擊民進黨發言系統「哪來的恥度？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬辦指出，馬政府在2012年開放「含萊克多巴胺」美牛進口，是經過立法院三讀通過，世人皆知，何需馬前總統現在又「親口說明」？當時立法院的附帶決議就是禁止含萊克多巴胺美豬進口，民進黨當年也堅決反對萊豬進口，現在卻不顧民眾反對，貿然開放各國的萊豬都能夠進口，到底顏發言人是哪來的恥度敢說「民進黨政府的立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業」？
至於2010年的年代綜合台換照未過案，馬辦說明，年代綜合台是違反節目分級、節目廣告化等事項累計達49次、裁罰總金額達1600多萬元，被NCC以違反衛廣法「節目應該與廣告區分」規定撤照。馬辦認為，顏發言人跟蘇貞昌院長一樣，把年代綜合台「節目廣告化」問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，是魚目混珠，好的不學，學欺騙人民。民進黨對中天換照案的斧鑿斑斑，顏發言人又是哪來的恥度敢說「民進黨一貫捍衛新聞自由」？
馬辦指出，民進黨執政和在野兩副嘴臉，在野反瘦肉精，執政強餵民眾瘦肉精；在野言必稱言論自由，執政打壓言論自由。即使如此雙重標準，說起謊來，還是可以臉不紅、氣不喘，但謊言說一百遍還是謊言，只有說謊的人自己才當真。民進黨發言人的水準，恰恰反映民進黨的執政水準，何必自曝其短？