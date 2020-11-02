日媒評中台關係　猶如戰狼遇上貓戰士

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對抗中國暴力而不講道理的手段，台灣採取的方式猶如「貓戰士」，運用軟實力，和好戰的中國成鮮明對比，中國越是蠻橫無理，越能顯示出台灣是一個熱愛自由和民主的國家。
根據皮尤研究中心 (Pew Research Center)的數據顯示，全世界14個主要經濟體對中國的負面情緒已達到歷史新高。由於中國對香港議題的強硬處理、布局亞洲軍事和掩蓋新型冠狀病毒的最初狀況導致世界大傳播，諸多因素讓各國對中國的不滿程度急速上升。「中國的國際形象仍在惡化，而台灣的形象則大放光彩。」1名駐台的西方官員說，並提及不少國家都認為中國是個威脅，而台灣則是以支持人權和民主的國家而有所區別和突出。
而台灣駐美的代表蕭美琴女士，曾在7月演講時提到她就像是來自台灣的貓戰士，「已經準備好面對北京的戰狼們。」而她更以貓戰士自豪，「貓有許多特質是相當特別的，」她說，「例如在狹窄、不易生存的空間都能找到地方生存。」
身兼台灣專家的紐澤西賽頓霍爾大學法學教授瑪姬．路易斯（Maggie Lewis）則指出，「貓戰士外交策略強調面對勁敵時，敏捷性和絕佳的彈性。在惡狼環繞下，台灣仍能保有強大和穩定的民主制度，是十分正面的事情。」
而各國政治外交專家則盛讚台灣常能「將危機化為轉機」，例如中國和印度月初發生緊張軍事局勢時，台灣總統蔡英文也在第一時間做出回應，透過表達對印度的感謝和幽默表示自己熱愛印度拉茶和烤餅，讓台灣相關新聞在印度大篇幅的報導。印度政府也已開始和台灣進行貿易協商。
而新型冠狀肺炎肆虐，台灣政府向世界捐獻5000萬個口罩，並積極邀請外國專家共同商討應對災難的措施。當捷克議長在台灣高喊「我是台灣人」，因而使捷克受到中國威脅和打壓時，法國和德國亦罕見發表聯合聲明，強調歐盟不會容忍任何國家對其成員國的威脅。歐洲議會前顧問祖蘇娜（Zsuzsa Anna Ferenczy）指出，這代表歐盟已意識到中國是個不蓉忽視的潛在威脅。
至於中國官媒時常掛在嘴邊的「台灣不要在世界兩大經濟體衝突中被美國利用了」，台灣總統府發言人也幽默應對，「無稽之談！我們只是一個剛好熱愛民主和珍珠奶茶的國家而已。」四兩撥千金的外交戰略猶如打太極，中國越兇猛和殘酷，越凸顯台灣的珍貴價值。