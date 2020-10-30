青年追求夢想　青年職涯發展中心邀陳漢典分享職涯

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

青年追求夢想　青年職涯發展中心邀陳漢典分享職涯

記者黃守作/高雄報導

calendar_today2020-10-30 22:00:00

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦名人講堂活動。(圖／記者黃守作攝，2020.10.30)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心舉辦名人講堂活動。(圖／記者黃守作攝，2020.10.30)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心於今(30)日上午，在高雄師範大學，舉辦名人講堂活動，邀請陳漢典分享他的職涯，在現場參與青年夥伴的歡笑聲中，堅定了大家對未來職涯的信心，更有勇氣追尋夢想。
我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心主辦的名人講堂活動，是由高屏澎東分署分署長程泰運主持，邀請陳漢典到場分享他從綠葉一路堅持成為紅花，不斷嘗試之下，走出自己職涯一片天。
陳漢典在全民大悶鍋上軌道後，因應邀請到康熙來了，初期層面臨乾笑、不知如何表演等窘境，本著不放棄的精神，默默學習其他知名主持人的表演聲線與肢體，成功站穩康熙來了的節目角色地位，之後更成為綜藝大熱門的主持人。

陳漢典說，把握每個機會，堅持不懈且盡力做好每件事，才能在自己職涯走出一片天，他並鼓勵在場青年，不要忘記正向思考的能力，隨時為自己喝采，並自我鼓勵。
勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運表示，透過此次名人講堂，讓青年發展職涯中有重要的參考指標，並找到自己的職涯方向，讓青年在追求夢想時走得更穩健。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀