青年追求夢想 青年職涯發展中心邀陳漢典分享職涯
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-30 22:00:00
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心於今(30)日上午，在高雄師範大學，舉辦名人講堂活動，邀請陳漢典分享他的職涯，在現場參與青年夥伴的歡笑聲中，堅定了大家對未來職涯的信心，更有勇氣追尋夢想。
勞動力發展署高屏澎東分署青年職涯發展中心主辦的名人講堂活動，是由高屏澎東分署分署長程泰運主持，邀請陳漢典到場分享他從綠葉一路堅持成為紅花，不斷嘗試之下，走出自己職涯一片天。陳漢典在全民大悶鍋上軌道後，因應邀請到康熙來了，初期層面臨乾笑、不知如何表演等窘境，本著不放棄的精神，默默學習其他知名主持人的表演聲線與肢體，成功站穩康熙來了的節目角色地位，之後更成為綜藝大熱門的主持人。
陳漢典說，把握每個機會，堅持不懈且盡力做好每件事，才能在自己職涯走出一片天，他並鼓勵在場青年，不要忘記正向思考的能力，隨時為自己喝采，並自我鼓勵。勞動力發展署高屏澎東分署分署長程泰運表示，透過此次名人講堂，讓青年發展職涯中有重要的參考指標，並找到自己的職涯方向，讓青年在追求夢想時走得更穩健。