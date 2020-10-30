《我的婆婆》人人有好結局　她最讓觀眾滿意：沒犧牲自己

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《我的婆婆》人人有好結局　她最讓觀眾滿意：沒犧牲自己

記者薛羽彤/綜合報導

calendar_today2020-10-30 16:40:11

▲▼《我的婆婆怎麼那麼可愛》精彩大結局今晚公視播出。（圖／《我的婆婆怎麼那麼可愛》臉書）
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》大結局走向溫馨感動。（圖／《我的婆婆怎麼那麼可愛》臉書）
《我的婆婆怎麼那麼可愛》上周播出完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，人人都有美好結局，《NOWnews今日新聞》為您做出民調，「誰的結局讓你最滿意」，最後由她以59%的票數獲得觀眾青睞。
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▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》結局提早外洩。（圖／《我的婆婆怎麼那麼可愛》臉書）
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》40集已播畢。（圖／《我的婆婆怎麼那麼可愛》臉書）
第三名：不滿意
每部戲的結局總會有人滿意、不滿意，雖然《我的婆婆》將每個人的結局都以溫馨收場，不過小鷗跟發貴這對友達以上、戀人未滿的關係，最後即使阿信離開，解決兩人心中阻礙，編劇卻給了開放式結局，並沒有公布兩人最後有沒有在一起，而製作人陳慧玲曾說過：「《我的婆婆》會是溫馨結局收場」，即便有人不滿意結局，不可否認此劇還是陪伴了觀眾4個月，度過每個溫馨周末，也訴說出許多現代家庭問題。

▲小鷗（左）跟發貴的結局，沒有給出明確關係。（圖
▲小鷗（左）跟發貴的結局，沒有給出明確關係。（圖 / 公視提供）
第二名：蘇秉愛 （蘇晏霈 飾）

秉愛比起哥哥們戲分不算多，主要在愛情跟兒子中拉扯，一開始蘇秉愛全心全意將心放在艾力克身上，甚至為他要開健身房，只求他留在自己身邊，委曲求全的愛令人嗤之以鼻，還常常將兒子小飛丟給親戚照顧。在結局中，秉愛發現小飛不見，手機翻找兒子照片，卻一張都沒有，加上艾力克無心照顧小飛，讓秉愛痛心斬斷愛情，認清生命中最重要的男人，是兒子，結局中終於看清現實的秉愛，也讓觀眾感動不已。

▲秉愛終於發現自己為人母失職。（圖
▲秉愛終於發現自己為人母失職。（圖 / 公視提供）
第一名：林彩香 （鍾欣凌 飾）

貫穿全劇的「珍賀齋」老闆娘林彩香，從一開始幫著兒子收拾爛攤子，被孩子騙了錢也不敢說什麼，另一方面，因為老舊觀念加上孩子們反對，讓她只能守寡，不敢接受一哥追求。生活上的種種令林彩香看起來很可悲，不過最後結局中，她勇敢接受一哥，並霸氣對孩子們說「你們以後的事跟我沒關係」，終究還是決定放手，讓他們自己面對下半生，不再依賴媽媽，且願意成全小鷗跟發貴，不再反對媳婦有了新寄託，林彩香大反轉的結局令人感到溫馨。

▲鍾欣凌。（圖
▲林彩香最後放手讓小孩們過自己生活。（圖 / 公視提供）
▲林彩香（左）不顧一切跟一哥共度餘生。（圖
▲林彩香（左）不顧一切跟一哥共度餘生。（圖 / 公視提供）
鍾欣凌對於自己飾演的角色結局，也感到相當滿意，她表示，林彩香「認清自己的生活，享受自己的人生」，並透過角色呼籲大家，愛別人同時要愛自己，「我覺得彩香沒有犧牲自己，也跟一哥在一起，我覺得小孩要放手給他飛，在保護下他欠缺冒險的勇氣，我喜歡這個結局。」有網友認為結局「小孩都沒受到處罰」，鍾欣凌解釋，「就媽媽而言，小孩受的懲罰夠嚴重了，離婚、入獄、被騙感情、中風，這些小孩得到教訓也滿好的，沒有要把他們逼成什麼樣子，讓他們放手飛，對自己人生負責就很好了。」

完整民調結果
 
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